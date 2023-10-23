صحة المنوفية: توقيع الكشف الطبي المجاني على 1909 مواطنين بقافلة علاجية بقرية طهواي

نظمت مديرية الشئون الصحية بالمنوفية قافلة علاجية مجانية بقرية طهواى بمركز أشمون، والتي استمرت على مدار يومي السبت والأحد الموافق 21،22 / 10 / 2023 م، وتم عمل القافلة تحت رعاية الأستاذ الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، والسيد اللواء إبراهيم أبوليمون محافظ المنوفية، وتنفيذًا لتوجيهات الأستاذ الدكتور خالد جمال عبد الغني وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، وإشراف ومتابعة الدكتورة الشيماء شفيق نجدي منسق القوافل بالمنوفية، وبحضور الدكتورة شيماء دنيا مدير إدارة أشمون مع إتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية اللازمة وإتباع أساليب مكافحة العدوى، والتأكيد علي أعمال التطهير والتعقيم بجميع العيادات بالقافلة الطبية، حفاظًا علي صحة وسلامة المواطنين والأطقم الطبية.

منسقة القوافل بصحة المنوفية القافلة المجانية اشتملت على 11 تخصص مجاني

صرحت الدكتورة الشيماء شفيق منسق عام القوافل العلاجية بالمنوفية، بأن القافلة اشتملت على عدد (11) عيادة متخصصة (2) عيادة باطنة، (2) عيادة أطفال، جراحة، جلدية، نساء وتوليد، تنظيم أسرة، أنف وأذن وحنجرة، رمد وأسنان هذا بالإضافة إلى معمل للتحاليل الطبية وجهاز أشعة حديث، وصيدلية لصرف العلاج بالمجان للمرضى المترددين على العيادات.

الكشف المجاني على 1909 مستفيدين من أهالي القرية

وأضافت "شفيق" أنه تم توقيع الكشف الطبي المجاني علي عدد 1909 مواطنين من أهالي القرية، كما تم إجراء الفحوصات المعملية لعدد (281) حالة، والكشف المبكر لأمراض السكر والضغط وتم إكتشاف (162) حالة، وتقديم خدمات الأشعة لإجمالي عدد (26) حالة، وتم صرف العلاج اللازم لهم، وتحويل (14) حالة لإجراء عمليات جراحية للمستشفيات التابعة للمديرية، كما تم عمل عدد (10) ندوات تثقيفية على هامش القافلة لأهالي القرية لتوعيتهم صحيًا.

من جهته أكد وكيل الوزارة على استمرار الحملات العلاجية لخدمة المرضى بالمناطق البعيدة النائية موجهًا الشكر لجميع الفرق الطبية وجميع المشاركين في هذا العمل.