أهالى المنوفية يشاركون فى المسيرات المؤيدة لقرارات الرئيس السيسى دعمًا لفلسطين

تجمع آلاف المواطنين من أهالي محافظة المنوفية بشارع الاستاد في مدينة شبين الكوم، لتأييد قرارات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، الداعمة للقضية الفلسطينية والرافضة للمخطط الصهيوني لتهجير الفلسطينيين وتصفية القضية.

حشود من جميع القرى

شارك في التجمعات عدد من أعضاء مجلس النواب والشيوخ، وقيادات الأحزاب وطلاب الجامعات وجموع من فئات الشعب، حاملين أعلام مصر وفلسطين.

وعلت هتافات المشاركين “فلسطين عربية، وسيناء مصرية، لا للتهجير لا لا للتهجير، إحنا وراك إحنا معاك”.

مساجد المنوفية تؤدي صلاة الغائب على أرواح شهداء غزة

في سياق متصل، أدى أهالي محافظة المنوفية صلاة الغائب على ضحايا قصف الاحتلال الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة.

وخصصت مدرية الأوقاف بمحافظة المنوفية، 6 مساجد بمختلف مركز المحافظة لأداء صلاة الغائب على أرواح شهداء فلسطين.