الإثنين 23 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

ضبط 85 مخالفة متنوعة خلال حملات على المخابز البلدية والأسواق بالمنيا

حملات تموينية بالمنيا
حملات تموينية بالمنيا

تمكنت مديرية التموين بمحافظة المنيا، من ضبط 85 مخالفة تموينية متنوعة، خلال حملات تفتيشية ورقابية على المخابز البلدية والأسواق ومحطات توزيع الطاقة والمواد البترولية، وذلك لإحكام الرقابة على المعروضات من السلع والمواد الغذائية، والتأكد من جودتها، إلى جانب رفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

يأتي ذلك تنفيذًا لتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بتشديد الرقابة على المخابز البلدية والأسواق والمحلات التجارية، مع ضرورة تكثيف الحملات الرقابية والتفتيشية، لرصد المخالفات والتأكد من جودة المعروض من المنتجات ومراقبة تداول السلع بالأسواق وضبط منظومة الأسعار والتصدى للاحتكار والغش التجاري.

من جهته؛ أوضح الدكتور محمود يوسف، وكيل وزارة التموين بالمنيا، أن الحملات أسفرت عن ضبط 85 مخالفة تموينية منها 80 مخالفة في مجال متابعة ومراقبة المخابز البلدية تنوعت بين (إنتاج خبز ناقص الوزن- إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات- عدم وجود ميزان- اختراق ماكينة مخبز)، و5 مخالفة في مجال متابعة الأسواق منها (عدم الإعلان عن الأسعار– بيع منتجات منتهية الصلاحية- مجهولة المصدر) وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حول اتلمخالفات المضبوطة ومرتكبيها

وأشار وكيل وزارة التموين، إلى أن هذه الحملات تتم بالتعاون مع الجهات المعنية مثل حماية المستهلك ومباحث التموين ومديريتي الصحة والطب البيطري بكافة مراكز المحافظة التسع بالتنسيق مع الإدارات التموينية بهذه المراكز على الأسواق والمحلات التجارية ومحلات الجزارة والمطاعم ومنافذ بيع السلع الغذائية والمخابز البلدية، وذلك لضبط الأسعار والأسواق، والتأكد من صلاحية المعروض من المواد والسلع الغذائية للإستهلاك الآدمي؛ حرصًا على صحة المواطنين وضبط المخالفات ومرتكبيها وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالهم.

وأشار إلى أن هذه الحملات تتم بشكل يومي بكافة أحياء المدن والقرى، وذلك للعمل على استقرار الأسواق، وتوفير كافة احتياجات المواطنين وعدم استغلال احتياجاتهم.

حملات تموينية بالمنيا
حملات تموينية بالمنيا
حملات تموينية بالمنيا
حملات تموينية بالمنيا
تموين المنيا ضبط 85 مخالفة تموينية حملات علي الأسواق والمخابز الدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين بالمنيا اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا

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