محافظ سوهاج: إطلاق مشروع "دار وسلامة" للفئات الأولى بالرعاية بقرية أولاد يحيى

استقبل الدكتور أحمد سامي القاضي، نائب محافظ سوهاج، وفدًا من وزارة التخطيط وجامعة عين شمس، ومؤسسة "صنَّاع الحياة" لإطلاق مشروع "دار وسلامة" بقرية أولاد يحيي بمركز دار السلام.

وضم الوفد كلا من أحمد الشيمي، نائب رئيس وحدة البرامج والآداء بوزارة التخطيط، وأحمد القصاص منسق مشروع "حياة كريمة" بوزارة التخطيط، الدكتورة جيهان عبدالمنعم رجب، مستشار نائب رئيس جامعة عين شمس لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة هالة سمير عيد، وكيل كلية الطب جامعة عين شمس لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ومحمد جمال مسئول قطاع الصعيد بمئسسة صناع الحياة، وشريف أبو سحلي منسق وحدة حياة كريمة بديوان عام محافظة سوهاج.

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وشمل البرنامج اجتماع مع نائب محافظ سوهاج وقيادات وحدة حياة كريمة أعقبه التوجه لزيارة ميدانية ولقاء القيادات المجتمعية وأهالي قرية أولاد يحيى لمناقشة التحديات التي تواجه المواطنين في القرية وتقديم التدخلات العاجلة لهم.

يستهدف المشروع إحداث شراكة حقيقية لها مخرجات واقعية في قرية أولاد يحيي، في ظل دعم وشراكة قوية مع وزارة التخطيط وجامعة عين شمس والعمل تحت مظلة مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي.

أنشطة تنموية وخدمية

وتعمل المبادرة على تقديم مجموعة من الأنشطة التنموية والخدمية التي من شأنها أن تضمن حياة كريمة لتلك الفئات تحسين ظروف المعيشة والحياة اليومية للمواطن المصري بقيمة مالية تقدر بـ53 مليون جنيه، وتنفرد مبادرة حياة كريمة بالتحرك على نطاق واسع وفي إطار من التكامل وتوحيد الجهود بين مؤسسات الدولة الوطنية ومؤسسات القطاع الخاص والمجتمع المدني لأول مرة بهدف التصدي للفقر المتعدد الابعاد وتوفير حياة كريمة.

ويعتمد المشروع أساسًا على الارتكاز إلى إحداث تطور نوعي ملحوظ في طبيعة البيئة السكنية التي يعيشها السكان ودعم مجموعة من الخدمات الصحية العاجلة، من خلال مجموعة من الجهود المنسقة والبرامج الموجه نحو الخدمات الأساسية (المياه، السكن، الخدمات الصحية) لتحسين حالة المجتمع المحلي والفرد، وذلك في إطار أهداف التنمية المستدامة لمصر 2023، في إطار العدالة الاجتماعية التي تركز على البعدين البشري بتحقيق حياة كريمة وصيانة حقوق الانسان وتحقيق التكافؤ في الفرص، وسيحقق المشروع ذلك من خلال الوصول إلى مجموعة من النتائج المتوقعة.