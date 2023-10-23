وزارة العمل: ندوة للتوعية بالحقوق والواجبات فى مصانع ببورسعيد

أعلنت وزارة العمل عن تنظيم مديرية العمل بمحافظة بورسعيد ندوة تثقيفية تفاعلية للتوعية بمبادئ الحقوق والواجبات فى قانون العمل بمصانع بورسعيد، تحت شعار حقوقك وواجباتك فى العمل داخل مصانع شركة هنكل مصر للتجارة والصناعة بمنطقة الصناعات الخفيفة بحضور 30 عاملا من الشركة، تنفيذًا لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بالتواجد المستمر بين العمال في مختلف قطاعات العمل، وتعزيز علاقات العمل بين طرفى العملية الانتاجية، وتكثيف التوعية والتثقيف حول مواد القانون والقرارات المنفذة لها، والحقوق والواجبات التى شملتها، وكذلك تعزيز مبادئ الحوار المجتمعي بين أطراف العملية الإنتاجية وتوفير مناخ عمل آمن.

مديرية العمل بمحافظة بورسعيد

وأوضح عبدالونيس عبدالله، مدير مديرية العمل ببورسعيد، أن الندوة بعنوان واجبات العمال، وضمانات التحقيق معهم ومساءلتهم فى قانون العمل 12 لسنة 2003، وتضمنت فعالياتها مناقشة تنظيم العمل من ساعات عمل وفترات الراحة، وانقضاء علاقة العمل، كما شهدت الندوة تفاعلا كبيرا من الحاضرين، وتم الرد على جميع استفساراتهم حول العديد من مواد قانون العمل، وقام بإلقاء الندوة دعاء أبو الوفا، ونهي يوسف مفتشا مكتب تفتيش عمل بورسعيد، ودعاء حمدى، مفتشة مكتب علاقات عمل بورسعيد، وبحضور أمل يوسف مدير مكتب تفتيش عمل بورسعيد، وأحمد أبو المعاطى مدير مكتب علاقات عمل بورسعيد، كما أكد مدير المديرية على أهمية تنظيم الندوات لتوعية العاملين بالمنشآت لتجنب مخالفة قانون العمل وحماية لحقوق العمال، من أجل تحقيق بيئة عمل متوازنة وآمنة ومناخ عمل مستقر.

وكانت قد أعلنت وزارة العمل، عن نجاح جهود مديرية العمل بمحافظة سوهاج من خلال التسوية الودية التي قام بها مكتب تفتيش وعلاقات عمل أخميم، في استعادة مستحقات عامل، والتى بلغت 100 ألف جنيه لدي الشركة التي كان يعمل بها، والتي كان يتضرر فيها العامل من إنهاء خدمته قبل الموعد المقرر بعشرة أشهر مطالبًا مستحقاته ورصيد إجازاته وفقا للضوابط القانونية الواردة بقانون العمل 12 لسنة 2003، وذلك تنفيذًا لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بالاهتمام برعاية وحماية كل العاملين في مختلف القطاعات والحفاظ على حقوقهم واسترداد مستحقاتهم مع تعزيز علاقات العمل بين طرفى العملية الإنتاجية من أصحاب أعمال وعمال، وتذليل كل المشكلات والعقبات داخل أماكن العمل بين الطرفين وتوفير بيئة عمل آمنة تعود بالنفع على الطرفين.