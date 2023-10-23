الإثنين 23 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

وزارة العمل: تسوية ودية تعيد مستحقات عامل فى شركة بسوهاج

وزارة العمل
وزارة العمل

أعلنت وزارة العمل عن نجاح جهود مديرية العمل بمحافظة سوهاج من خلال التسوية الودية التي قام بها مكتب تفتيش وعلاقات عمل أخميم، في استعادة مستحقات عامل التى بلغت 100 ألف جنيه لدي الشركة التي كان يعمل بها التي كان يتضرر فيها العامل من إنهاء خدمته قبل الموعد المقرر بعشرة أشهر مطالبًا مستحقاته ورصيد إجازاته وفقا للضوابط القانونية الواردة بقانون العمل 12 لسنة 2003، وذلك تنفيذًا لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بالاهتمام برعاية وحماية كل العاملين في مختلف القطاعات والحفاظ على حقوقهم واسترداد مستحقاتهم مع تعزيز علاقات العمل بين طرفى العملية الإنتاجية من أصحاب أعمال وعمال، وتذليل كل المشكلات والعقبات داخل أماكن العمل بين الطرفين وتوفير بيئة عمل آمنة تعود بالنفع على الطرفين.

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مديرية العمل بمحافظة سوهاج

وأوضح الدكتور هشام أبوزيد، مدير مديرية العمل بسوهاج، أنه جرى عمل جلسة تسوية ودية عن طريق مدير مكتب تفتيش وعلاقات عمل أخميم، بين العامل أحمد عبدالحميد، الشاكي، ومحامي الشركة المشكو في حقها الذي وافق على حصول العامل على كل مستحقاته القانونية مع تنازله عن الشكوى وتم تسليمه شيكا بالمبلغ ومسوغات تعيينه السابق تقديمها وتم تنازل الشاكي عن شكواه وعمل التسوية الودية، وقدم الطرفان الشكر لوزارة العمل ومدير المكتب لسعيها المستمر للتسوية الودية بين طرفي العملية الإنتاجية قبل اللجوء للتقاضي وحرصها على عمل علاقات عمل متوازنة بين العمال وأصحاب الأعمال.

وزارة العمل: 1700 فرصة عمل جديدة للشباب بمشروع الضبعة

وكانت قد أعلنت وزارة العمل عن توفير 1700 فرصة عمل للشباب من الذكور للعمل بمشروع إنشاء محطة الطاقة النووية بمشروع الضبعة تحت رعاية شركتى (نيكيست أتوم ستروي – تريست روسيم )، على مهن لحام، وحداد مسلح، وعامل خرسانة وفنى تركيب هياكل معدنية، ممن لديهم خبرة سنة واحدة فى العمل فى كل مهنة، برواتب مجزية، مع توفير العديد من المزايا للمتقدمين، يأتى ذلك فى إطار توجيهات وزير العمل حسن شحاتة بتوفير فرص عمل لائقة للشباب من الجنسين للحد من معدلات البطالة.

وزارة العمل مديرية العمل بمحافظة سوهاج التسوية الودية مستحقات عامل وزير العمل حسن شحاتة

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