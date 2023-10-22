وزارة العمل: 1700 فرصة عمل جديدة للشباب بمشروع الضبعة

أعلنت وزارة العمل عن توفير 1700 فرصة عمل للشباب من الذكور للعمل بمشروع إنشاء محطة الطاقة النووية بمشروع الضبعة تحت رعاية شركتى (نيكيست أتوم ستروي – تريست روسيم )، على مهن لحام، وحداد مسلح، وعامل خرسانة وفنى تركيب هياكل معدنية، ممن لديهم خبرة سنة واحدة فى العمل فى كل مهنة، برواتب مجزية، مع توفير العديد من المزايا للمتقدمين، يأتى ذلك فى إطار توجيهات وزير العمل حسن شحاتة بتوفير فرص عمل لائقة للشباب من الجنسين للحد من معدلات البطالة.

فرص عمل

وأوضحت الوزارة فى بيان لها، أن الإدارة العامة للتشغيل بالوزارة برئاسة هبة أحمد، قد قامت بالتنسيق مع الشركات العاملة فى إنشاء المحطة لتوفير تلك الفرص، والتى تشمل 600 حداد مسلح، و600 عامل خرسانة، و300 لحام، و200 فنى تركيب هياكل معدنية، مع تحديد المزايا التى تتمتع بها تلك الوظائف فيما يلى: وسيلة مواصلات لموقع العمل ذهابًا وإيابًا، وإقامة، وتوفير زى خاص، ووجبات غذائية، وإجازات سنوية.

وعلى الراغبين فى الحصول على تلك الوظائف التقديم من خلال موقع الوزارة الرسمي من خلال الرابط: https://www.manpower.gov.eg/.

وكانت قد قالت وزارة العمل، إن مديرية العمل بمحافظة الأقصر شاركت في فاعليات المؤتمر العربي السابع للتقاعد والتأمينات الاجتماعية بالأقصر، وبعنوان "الأنظمة التكميلية وتأمين مستقبل التقاعد"، برعاية وزارتى المالية والتضامن الاجتماعي والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، ودارت الفعاليات حول أنظمة التقاعد والهياكل والقضايا والبنى التحتية التى تؤثر على مرونتها وملاءمتها واستدامتها، بحضور لفيف من الوزراء والمسئولين، بالإضافة إلى وفود العديد من الدول العربية وبمشاركة مجموعة من المنظمات الدولية، ومنها الجمعية الدولية للضمان الاجتماعى، والبنك الدولى، وشركة «فينتك ربوز» البحرينية.

وأوضح الدكتور هشام عبد الله مدير مديرية العمل بالأقصر، أن المؤتمر ناقش العديد من الموضوعات المتعلقة بخدمات التقاعد وماهية الدور الذى تضطلع به صناديق التأمين الخاصة فى توفير الحماية الاجتماعية من خلال الخدمات التى تقدمها للمشتركين بهذه الصناديق، ومدى إمكانية التنسيق بين صناديق التأمين الخاصة وأنظمة التأمين الاجتماعية العامة فى تخطيط البرامج والمزايا التى تُقدم الخدمات التقاعدية لخلق منظومة متكاملة تتضافر من خلالها جهود جميع الأطراف، فضلًا عن توسيع نطاق الحماية الاجتماعية من ناحية ورفع جودة الخدمة المقدمة من ناحية أخرى، بحيث تكون كافية وفاعلة فى تحقيق الحماية الاجتماعية، ومنوهًا إلى أن وزارة العمل ومنظمات الأعمال العربية والدولية هم شركاء في هذا الدور، حيث تقوم وزارة العمل بإيجاد فرص عمل للحد من البطالة وزيادة الحصة التأمينية، بالإضافة للعمالة غير المنتظمة والرعاية الطبية المقدمة لهم.