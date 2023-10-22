الأحد 22 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

"العمل" تشارك في ختام فاعليات المؤتمر العربي السابع للتقاعد والتأمينات الاجتماعية بالأقصر

فاعليات المؤتمر
فاعليات المؤتمر العربي السابع

قالت وزارة العمل، إن مديرية العمل بمحافظة الأقصر شاركت في فاعليات المؤتمر العربي السابع للتقاعد والتأمينات الاجتماعية بالأقصر، وبعنوان "الأنظمة التكميلية وتأمين مستقبل التقاعد"، برعاية وزارتى المالية والتضامن الاجتماعي والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، ودارت الفعاليات حول أنظمة التقاعد والهياكل والقضايا والبنى التحتية التى تؤثر على مرونتها وملائمتها واستدامتها، بحضور لفيف من الوزراء والمسئولين، بالإضافة إلى وفود العديد من الدول العربية وبمشاركة مجموعة من المنظمات الدولية، ومنها الجمعية الدولية للضمان الاجتماعى، والبنك الدولى، وشركة «فينتك ربوز» البحرينية.

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وزارة العمل: تدريب فتيات بور سعيد على مهنة الخياطة والتفصيل بمركز التدريب المهني

مديرية العمل بمحافظة الأقصر

واوضح الدكتور هشام عبد الله مدير مديرية العمل بالأقصر، أن المؤتمر ناقش العديد من الموضوعات المتعلقة بخدمات التقاعد وماهية الدور الذى تضطلع به صناديق التأمين الخاصة فى توفير الحماية الاجتماعية من خلال الخدمات التى تقدمها للمشتركين بهذه الصناديق، ومدى إمكانية التنسيق بين صناديق التأمين الخاصة وأنظمة التأمين الاجتماعية العامة فى تخطيط البرامج والمزايا التى تُقدم الخدمات التقاعدية لخلق منظومة متكاملة تتضافر من خلالها جهود جميع الأطراف، فضلًا عن توسيع نطاق الحماية الاجتماعية من ناحية ورفع جودة الخدمة المقدمة من ناحية أخرى، بحيث تكون كافية وفاعلة فى تحقيق الحماية الاجتماعية، ومنوهًا إلى أن وزارة العمل ومنظمات الأعمال العربية والدولية هم شركاء في هذا الدورحيث تقوم وزارة العمل بايجاد فرص عمل للحد من البطالة وزيادة الحصة التأمينية  بالاضافة للعمالة غير المنتظمة والرعاية الطبية المقدمة لهم.

وزارة العمل: ندوة تثقيفية بأحكام قانون العمل وحقوق المرأة بالقاهرة

وكانت قد أعلنت وزارة العمل عن تنظيم مديرية العمل بمحافظة القاهرة ندوة تثقيفية حول أحكام قانون العمل 12 لسنة 2003، وقانون الطفل والقرار 215 لسنه2021 وحقوق المرأة والمساواة بين الجنسين، من خلال مكتب عمل الزيتون بالتعاون مع ادارةالرعاية وادارة رعاية الطفل، وذلك بشركة جيزة للغزل والنسيج بمشاركة عدد 20 عامل بالشركة، في إطار سلسلة من الندوات التي  تنفذها المديرية للتعريف بالقانون وأحكامه داخل المنشآت، تنفيذًا لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بتكثيف التوعية والتثقيف حول أحكام القانون والحقوق والواجبات التى كفلها لكافة العاملين في القطاع الخاص والإستثمارى، وتعزيز علاقات العمل بين طرفى العملية الإنتاجية لتحقيق مزيد من التنمية والمكاسب للطرفين.

وزارة العمل مديرية العمل بمحافظة الأقصر المؤتمر العربي السابع للتقاعد التأمينات الاجتماعية صناديق التأمين الخاصة

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