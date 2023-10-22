الأحد 22 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

وزارة العمل: تدريب فتيات بورسعيد على مهنة الخياطة والتفصيل بمركز التدريب المهنى

وزارة العمل
وزارة العمل

قالت وزارة العمل إن مديرية العمل بمحافظة بورسعيد تابعت سير التدريب بورش التدريب المهنى بالمركز الثابت بمديرية بورسعيد، وتفقدت ورش التفصيل والخياطة بواقع دورتين تدريبيتين لعدد 45 متدربة، وتم عمل توعية وحوار حول دور التدريب المهنى فى التأهيل لسوق العمل والتمكين الاقتصادى للمرأة، وكذلك جهات التمويل المختلفة المتاحة لراغبى العمل الحر وريادة الأعمال، وذلك تحت إشراف الإدارة المركزية للتدريب المهنى بالوزارة، صمن خطة التدريب للعام التدريبى 2023/ 2024، وتنفيذًا لتوجيهات وزير العمل، حسن شحاتة، بالاهتمام بتدريب الشباب من الجنسين على المهن التى تحتاجها سوق العمل بالمحافظات، وذلك لتأهيلهم لدخول سوق العمل، وتوعيتهم بأهمية العمل الحر والمشروعات الصغيرة ودورها في دفع خطط التنمية وتنفيذ رؤية مصر 2030.

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مديرية العمل بمحافظة بورسعيد

وأوضح عبدالونيس عبدالله، مدير مديرية العمل ببورسعيد، أنه بعد انتهاء الدورة التدريبية التى يتم تنفيذها وفقا لخطة التدريب المهنى الموضوعة، يحصل المتدرب على شهادة إتمام التدريب المعتمدة من المديرية، وأن مميزات البرامج التدريبية المقدمة أن التدريب مجانى، ويتم التدريب وفق أحدث المناهج التدريبية، كما يتم توفير المستلزمات والأدوات التدريبية مجانًا، بحضور فريق العمل بمركز التدريب: الكيمائية منار العوضى مدير المركز، وحنان محمود باحث، وهانى عيسى الموجّه الفنى، ونهلة أبوالعزائم وسمر شكرى مدربات قسم التفصيل والخياطة.

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كان قد التقى وزير العمل، حسن شحاتة، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، السفير أحمد عبدالمجيد القنصل العام المصري الجديد في جدة، والذي سيتولى مهام عمله قريبًا، وذلك في إطار حرص الوزير على التواصل مع شركاء العمل، لخدمة المصريين في الخارج، خاصة أن المملكة العربية السعودية- بشكل عام- لديها أعداد كبيرة من العمالة المصرية، وفيها مكتبان للتمثيل العمالي بـ"جدة والرياض"، ضمن 9 مكاتب تمثيل عمالي في بلدان عربية وأوروبية تتواصل مع ما يقرب من 5 ملايين عامل مصري في نطاق عملها.

وزارة العمل مديرية العمل بمحافظة بورسعيد التفصيل والخياطة التدريب المهني سوق العمل وزير العمل حسن شحاتة

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