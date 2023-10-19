وزير العمل: جهود وطنية للترويج للعمالة المصرية في الخارج

التقى وزير العمل حسن شحاتة اليوم الخميس، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، السفير أحمد عبدالمجيد القنصل العام المصري الجديد في جدة، والذي سيتولى مَهام عمله قريبًا، وذلك في إطار حِرص الوزير على التواصل مع شركاء العمل، لخدمة المصريين في الخارج، خاصة وأن المملكة العربية السعودية - بشكل عام- لديها أعدادُ كبيرة من العِمالة المصرية، وفيها مَكتبان للتمثيل العمالي بـ"جدة والرياض"، ضمن 9 مكاتب تمثيل عمالي في بلدان عربية وأوروبية تتواصل مع ما يقرب من 5 ملايين عامل مصري في نِطاق عملها.

العمالة المصرية تحظى بتقدير من "الجانب السعودي

وبحسب بيان صحفي عن وزارة العمل اليوم بحث الجانبان سُبل تعزيز التعاون بين "القنصلية" و"مكتب التمثيل العمالي" فيما يخص العمالة المصرية في جدة، وأكدا على أن سوق العمل السعودي يتميز بقدرته الُمستمرة على إستيعاب عِمالة جديدة، وأن العِمالة المصرية تحظى بتقدير من الجانب السعودي، وهو ما يتطلب الإستمرار في توعية العمال بحقوقهم وواجباتهم،وتنمية مهاراتهم.

واتفق الوزير والقنصل العام الجديد على التواصل المُستمر، وتكثيف الجُهد الوطني للترويج للعمالة المصرية في الخارج بتنمية مهاراتها وربط عملية تدريبها المهني بحسب متطلبات السوق العمل الخارجي، إضافة إلى متابعة كافة التحديات التي تواجهها.

حضر اللقاء من وزارة العمل: منال عبد العزيز رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، ورشا عبدالباسط رئيس الإدارة المركزية للعلاقات الخارجية، والدكتور مظهر سيد بسيوني مدير عام التمثيل الخارجي.

وكان قد شهد حسن شحاتة وزير العمل، ونظيره السعودي أحمد الراجحي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الإثنين الماضي، بأحد فنادق القاهرة، توقيع مذكرة تفاهم، وإتفاقية الفحص المهني بهدف التحقق من إمتلاك العامل المصري للمؤهلات والمهارات المطلوبة للعمل في السعودية، وضخ عمالة مصرية ماهرة جديدة في سوق المملكة.

جانب من اللقاء

جانب من اللقاء

جانب من اللقاء

جانب من اللقاء

جانب من اللقاء