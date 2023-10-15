وزارة العمل: جولة ميدانية لمتابعة خدمات مكتب تراخيص عمل الأجانب بالإسماعيلية

قالت وزارة العمل في بيان لها إن مديرية العمل بمحافظة الإسماعيلية نظمت جولة ميدانية على مكتب تراخيص عمل الأجانب بالهيئة العامة للإستثمار، للاطمئنان على سير العمل ومتابعة تقديم الخدمات للمواطنين وممثلي الشركات على أكمل وجه، وكذلك طريقة تقديم أوراق المستثمر وطريقة الدخول علي منظومة التحول الرقمي.

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بأهمية تقديم أفضل الخدمات للمواطنين وبشكل لائق في جميع مديريات العمل بالمحافظات، وتفعيل دور المديريات فى جميع ملفات العمل المنوطة بها، واعتماد المنظومة الرقمية فى جميع الخدمات المقدمة فى ظل رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة.

مديرية العمل بمحافظة الإسماعيلية

وأوضح حسن رداد، مدير مديرية العمل بالإسماعيلية، فى تقريره للوزارة أنه استقبله في بداية جولته نهلة محمد محمود، مديرة المكتب، والعاملين به، ورافقه خلال جولته سامح عهدى، مدير إدارة السلامة والصحة المهنية، وإبراهيم حلمى، مدير إدارة العلاقات العامة، وسامية عبدالسلام، مديرة إدارة عمل الأحياء، حيث جري تقديم شرح تفصيلي عن الأنشطة التى يقدمها المكتب والإجراءات المتبعة في القيام بمهامه في خدمة المواطنين والمستثمرين، وكيفية تقديم أوراق المستثمر وطريقة الدخول علي منظومه التحول الرقمي، كما التقي مدير المديرية خلال جولته الدكتور سامح الزملوط، رئيس مجمع الخدمات والاستثمار، وتم اقتراح عمل بروتوكول تعاون بين المديرية وفرع الهيئة العامة للاستثمار بالإسماعيلية يتم من خلاله عمل ندوات توعوية لأصحاب الأعمال للتعرف علي قانون 12 لسنة 2003 وكيفية تطبيقه داخل المنشآت الخاضعة لقوانين الاستثمار وقانون رقم 72 المعدل لقانون رقم 8 وقانون رقم 159 لأصحاب الاعمال.



ونوه مدير المديرية إلى أنه جرى اقتراح عقد ندوات توعوية عن السلامة والصحة المهنية بالتعاون بين المديرية وفرع الهيئة العامة للاستثمار بالإسماعيلية، ومناقشة مقترح لتفعيل ندوة عن وحدة المساواة بين الجنسين والتعرف علي المادتين 43 و44 الخاصة بعمل المرأة في الأعمال الخطرة، وذلك في إطار اهتمام الدولة المصرية والوزارة بتوعية جميع أطراف العملية الإنتاجية وتحقيق روية مصر 2030 وأهداف التنمية المستدامة من خلال توفير الحياه الكريمة لكل الموطنين.