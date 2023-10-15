الأحد 15 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

وزارة العمل: تسجيل وحصر عمالة غير منتظمة جديدة بمواقع عمل بأسيوط

العمالة غير المنتظمة
العمالة غير المنتظمة

أعلنت وزارة العمل  عن بدء مديرية العمل بمحافظة أسيوط، في عمل حملات تفتيشية لحصر وتسجيل عمالة غير منتظمة جديدة  بمواقع عمل وإنتاج بالمحافظة، وذلك تمهيدًا لشمولهم بمظلة الرعاية الاجتماعية والصحية التأمينية التي توفرها المديرية للمسجلين بها، وكذلك لتوعية العمال وتعرفهم بمواد القانون وحقوقهم وواجباتهم التي كفلها لهم لحمايتهم ورعايتهم، وأيضا المنح التي تقرها المديرية لتلك الفئة في المناسبات والأعياد وحالات المولود الجديد والوفاة والزواج، والرعاية الصحية لعمل عمليات جراحية كبري وصغري من حسابات رعاية العمالة غير المنتظمة بالمديرية.

يأتي ذلك في إطار تنفيذ توجيهات وزير العمل حسن شحاتة في لقائه الاخير مع مديري المديريات حول العمل على التوسع في قاعدة بيانات العمالة غير المنتظمة على أرض الواقع وضمهم لمنظومة العمل التي انشاتها الوزارة لرعاية وحماية تلك الفئة تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية فيما يخص رعاية تلك الفئة.

txt

وزارة العمل: خطوات استباقية للتعامل مع الثورة الصناعية بملف مستقبل الوظائف

مديرية العمل بمحافظة أسيوط

وأوضح على سيد مصطفى مدير مديرية العمل باسيوط في تقريرٍ للوزارة، انه كلف فرق عمل مختلفة من ادارة العمالة غير المنتظمة ومفتشى العمل للتوجه إلى مواقع العمل لحصر العمالة غير المسجلة، تمهيدًا لتسجيلها على قاعدة البيانات من أجل شمولها بالرعاية الصحية والاجتماعية المقدمة لتلك الفئة، وايضًا الاستفادة من  تلك الجولات الميدانية فى شرح وتعريف العمال بالمواقع بالخدمات والرعاية التى تقدمها مديرية العمل لهم سواء كانت منح نقدية بالمواسم والاعياد وصرف منح فى حالة زواج الأبناء او المولود الأول والثانى، أو رعاية صحية سواء الكشف المجانى فى المستشفيات الخاصة أو صرف الدواء مجانًا او عمل أشعة وتحاليل إذا تطلب الأمر او تحمل تكاليف العمليات أو صرف مبالغ فى حالة العجز الجزئى او الكلى، وعمل وثيقة امان وخدمات أخرى عديدة تمثل الحماية والرعاية التي تقدمها الدولة لتلك الفئة من العمالة والتى يتم حصرها من خلال التفتيش الميدانى للمفتشين من اجل تقديم الدعم والرعاية.

عاجل.. للشباب حتى 40 سنة.. فرص عمل جديدة من وزارة العمل

وزارة العمل مديرية العمل بمحافظة أسيوط حملات تفتيشية عمالة غير منتظمة وزير العمل حسن شحاتة الرئيس عبد الفتاح السيسي

مواد متعلقة

وزارة العمل: متابعة منظومة رقمنة التفتيش العمالى بالإسكندرية وتطوير آلياتها

الأكثر قراءة

عاجل.. بدء التقديم على شقق سكن مصر وجنة والإسكان المتميز.. اليوم

عاجل.. بعد تهديد إيران لإسرائيل.. أمريكا ترسل حاملة طائرات ثانية إلى المتوسط

مأساة رجل من المطرية.. استغلت مرضه وخانته على فراشه

بعد فشله فى جمع التوكيلات.. أحمد الطنطاوى ينسحب من خوض الانتخابات الرئاسية 2024

واشنطن بوست: مصر تتمسك بإدخال المساعدات إلى غزة مقابل إجلاء الأجانب

مطاعم بابا چونز مصر: نعمل في مصر منذ 20 عاما ونحرص على مصالح آلاف العاملين المصريين

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل لطفي

ممر آمن إلى أمريكا!

د.أحمد الخميسى

شعب لا يهزم.. وقضية لا تموت

ماجد حبته

دمية «الإخوان» الجديدة

خالد حريب

حدود سيناء خط أحمر

د.كريمة الحفناوى

انتصارات أكتوبر المجيدة

د. منى حلمى

لنتجنب الخطر الأكبر

حسين دعسة

اجتماع مجلس الأمن الدولى خلف أبواب مغلقة.. وجلسة أخرى الأحد

حسين دعسة

«بلكين».. تيتى تيتى مثل مارحتى جيتى

صور

حملة للتبرع بالدم لصالح الشعب الفلسطيني بالدقي

الرئيس السيسي يشهد احتفال أكاديمية الشرطة بيوم الخريجين لعام ٢٠٢٣

مسيرة إدارة العياط التعليمية لدعم الرئيس السيسى

محطة تل أبيب

المزيد

مظاهرات حاشدة في تل أبيب تطالب بإقالة رئيس وزراء الاحتلال نتنياهو

ماذا حدث داخل معبر رفح خلال 3 أيام من التصعيد فى غزة؟

رئيس الأمن القومى الإسرائيلى ينفى تلقى أية تحذيرات من مصر قبل "هجوم غزة"