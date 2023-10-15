العمل: مديرية الإسماعيلية تنسق مع شركة خاصة لتدريب وتشغيل الشباب

قالت وزارة العمل في بيان لها، إن مديرية العمل بمحافظة الإسماعيلية استقبلت وفدا من شركة جيد تيكستايل للملابس، داخل مركز التدريب المهنى التابع للمديرية، وذلك لتوثيق اتفاق التعاون بين المديرية والشركة لتدريب الشباب على مهنة التفصيل والحياكة، والاتفاق حول نقاط تخص تعيين الشباب المتميزين فى التدريب داخل الشركة، واستحداث مهن جديدة للتدريب عليها، وذلك تنفيذًا لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بالاهتمام بتدريب الشباب على المهن التى تتطلبها سوق العمل، والتعاون والتنسيق مع شركات القطاع الخاص المتخصصة فى مجالات التدريب والاستفادة من خبرتهم فى مجالات التدريب وتعيين الخريجين داخلها.

مديرية العمل بمحافظة الإسماعيلية

وأوضح حسن رداد مدير مديرية العمل بالإسماعيلية، قيامه بزيارة مركز التدريب المهنى رافقته خلالها سامية عبدالسلام مديرة إدارة عمل الاحياء، واستقبلته دعاء السيد مدير المركز، وكذلك استقبل مدير المديرية وفد من الشركة وهم: فرحان أفرام مدير عام المصنع، ومعتز أبو بكر المسئول الإقليمى للعلاقات الحكومية، وأمين عبدالله مدير الشئون القانونية، ورشا صبري مديرة الموارد البشرية وذلك لبحث عدد من الموضوعات مع إدارة الشركة منها الدورات المنفذة حاليًا بالمركز وإمكانية تعيين الشباب الخريجين من مركز التدريب المهنى بالشركة فور تخرجهم بعد المستوى المتميز للمتدربين خلال الدورة، وإرسال مدربين من الشركة لتدريب الشباب فى الدورات الحالية على الأعمال الخاصة بالجودة والتشطيب النهائي تمهيدًا لتعيينهم بالشركة فورًا.

وكانت قد أعلنت وزارة العمل عن بدء مديرية العمل بمحافظة أسيوط، في عمل حملات تفتيشية لحصر وتسجيل عمالة غير منتظمة جديدة بمواقع عمل وإنتاج بالمحافظة، وذلك تمهيدًا لشمولهم بمظلة الرعاية الاجتماعية والصحية التأمينية التي توفرها المديرية للمسجلين بها، وكذلك لتوعية العمال وتعرفهم بمواد القانون وحقوقهم وواجباتهم التي كفلها لهم لحمايتهم ورعايتهم، وأيضا المنح التي تقرها المديرية لتلك الفئة في المناسبات والأعياد وحالات المولود الجديد والوفاة والزواج، والرعاية الصحية لعمل عمليات جراحية كبرى وصغرى من حسابات رعاية العمالة غير المنتظمة بالمديرية.

وزارة العمل

وزارة العمل