الأربعاء 18 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

وزارة العمل تبدأ زيارة إلى جامعة قناة السويس بالإسماعيلية

جامعة قناة السويس
جامعة قناة السويس

أعلنت وزارة العمل عن تنظيم مديرية العمل بمحافظة الإسماعيلية زيارة لجامعة قناة السويس في إطار التعاون بين المديرية والجامعة، في دعم الشباب الجامعى وتوعيته بالدور الذى تقوم به المديرية في خدمة الشباب.

توفير فرص تدريب مهنى

ومن المقرر أن تتضمن الزيارة توفير فرص تدريب مهنى مناسبة وفرص عمل لائقة داخل منشآت القطاع الخاص، وعمليات التفتيش الميدانى على المنشآت في مجالات تفتيش العمل والسلامة والصحة المهنية، وغيرها من الخدمات التى تقدمها الأجهزة التابعة للمديرية.

يأتى ذلك في ضوء تنفيذ توجيهات وزير العمل حسن شحاتة بالتنسيق والتعاون مع الجهات المعنية للتعريف بالمهام المنوط بالمديريات داخل المحافظات القيام بها، وتكثيف التوعية والتثقيف حول مهامها في التفتيش العمالى والسلامة والصحة المهنية لحماية العمال والمنشآت وتوفير مناخ عمل آمن.

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وزارة العمل: "سلامتك تهمنا" تنشر ثقافة السلامة المهنية بشركات أسوان

ندوات توعية للطلاب

وأوضح حسن رداد مدير مديرية العمل بالإسماعيلية، في تقريره للوزارة، أنه استقبله خلال الزيارة ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، يرافقه وفدًا من مديرية العمل وهم: سامح عهدى مدير إدارة السلامة والصحة المهنية، وإبراهيم حلمى مدير إدارة العلاقات العامة.

 وجرى خلال الزيارة مناقشة ضرورة عمل ندوات توعية الطلاب في مجال السلامة والصحة المهنية، ومحاضرات تشمل التعريف بحقوق العامل قبل وبعد التوظيف لمعرفة حقوق العامل وواجباته التى كفلها له قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، وتعزيزًا لعلاقات العمل بين طرفى العملية الإنتاجية من أصاب أعمال وعمال.

من ناحية أخرى، أطلقت وزارة العمل مبادرة "سلامتك تهمنا" بمديرية العمل بمحافظة أسوان، لنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية بين العاملين، وذلك بشركة المحطات المائية لإنتاج الكهرباء بأسوان بحضور ممثلي 30 شركة، واكثر من 150 عامل من العاملين بالشركات والمصانع من أنشطة وقطاعات مختلفة، تحت رعاية وزير العمل حسن شحاتة، واللواء ا.ح اشرف عطيه محافظ أسوان.

وزارة العمل مديرية العمل محافظة الإسماعيلية جامعة قناة السويس ندوة

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