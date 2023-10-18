وزارة العمل: "سلامتك تهمنا" تنشر ثقافة السلامة المهنية بشركات أسوان

أعلنت وزارة العمل عن إطلاق الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل مبادرة "سلامتك تهمنا" بمديرية العمل بمحافظة أسوان، لنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية بين العاملين، بشركة المحطات المائية لإنتاج الكهرباء بأسوان بحضور ممثلي 30 شركة، وأكثر من 150 عامل من العاملين بالشركات والمصانع من أنشطة وقطاعات مختلفة.

يأتى ذلك تحت رعاية وزير العمل حسن شحاتة، واللواء أركان أشرف عطية، محافظ أسوان، وتنفيذًا لتوجيهات الوزير حسن شحاتة بالاهتمام بنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل داخل كافة المنشآت بقطاعات العمل المختلفة لحماية العمال والمنشآت وتوفير بيئة عمل آمنة.

نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية

وأوضح فوزي صابر، مدير مديرية العمل بأسوان، أنه جرى خلال المبادرة توضيح الدور الذي تقوم به تلك المبادرات في التوعية ونشر ثقافه السلامة والصحة المهنية علي مستوي المنشآت والأنشطة المختلفة بالمحافظة بحضور اللواء أركان حرب أشرف عطية، محافظ أسوان، والذي أكد في كلمته الدور الذي تقوم مبادرة سلامتك تهمنا في نشر الوعي وتثقيف العاملين لجميع المنشآت من أنشطة مختلفة ووضح الدور الذي تقوم به تلك المبادرات في منع الحوادث والإصابات وزيادة الإنتاج.

لجان السلامة والصحة المهنية

وأضاف أن المبادرة تضمنت عدة محاضرات ألقى المحاضرة الأولى منها المهندس مدحت كامل من الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل بالوزارة حول كيفية تشكيل لجان السلامة والصحة المهنية وكيفية تشكيل الأجهزة الوظيفية للسلامة، وما القواعد والإجراءات اللازمة لتدريبهم، وما هو دور كل من لجنه السلامة والجهاز الوظيفي في الحفاظ علي العمال من الحوادث والإصابات والحفاظ علي المنشآت ورأس المال لسير العملية الإنتاجية وزيادة الإنتاج وزيادة الدخل للعاملين، كما تطرق أيضًا للحديث عن ماهية تصريح العمل وأهميته وانواعه، وما هي الإجراءات المتبعه عند إصدار تصريح العمل.

كما أضاف مدير المديرية، أن المهندس إسلام حمدي من الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية بالوزارة قام بإلقاء المحاضرة الثانية عن التحقيق في الحوادث للتعرف على أسباب الحوادث ووضع إجراءات التحكم لمنع وقوعها، كما شارك فى فعاليات المبادرة الدكتور لؤي نصرت نائب رئيس جامعه أسوان، والمهندس هشام كمال محمد رئيس مجلس إدارة شركة إنتاج المحطات المائية بأسوان.