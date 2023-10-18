العمل: ختام برامج تدريب مهني واختبارات نهائية لتخريج دفعات جديدة من الشباب بدمياط



أعلنت وزارة العمل عن ختام مديرية العمل بمحافظة دمياط، لدورات تدريبية مجانية للشباب من الجنسين على مهن التبريد والتكييف، والتفصيل والخياطة والتى استفاد منها 18 متدرب ومتدربة، وتنظيم الاختبار النهائى النظرى والعملى للمتدربين بمركز التدريب المهنى بدمياط الجديدة، تحت إشراف الإدارة المركزية للتدريب المهنى بالوزارة، وذلك تنفيذًا لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بالاهتمام بتدريب الشباب من الجنسين على المهن المطلوبة لسوق العمل لتأهيلهم وتنمية مهاراتهم للحصول على فرصة عمل لائقة أو البدء فى مشروع صغير لتحسين مستويات معيشتهم وتحقيق اهداف التنمية المستدامة..

واوضحت منى الأطروش مدير مديرية العمل بدمياط، ان المديرية حريصة على تقديم جرعات تدريبية مجانية للشباب من الجنسين لتأهيلهم لسوق العمل على المطلوبة داخل المحافظة، بمراكز التدريب المهنى الثابتة والوحدة المتنقلة ضمن مبادرة مهنتك مستقبلك، وكذلك تشجيعهم على الاقبال على العمل الحر وريادة الأعمال بالتعاون والتنسيق مع العديد من الجهات المختصة، لمساعدتهم على بدء مشروعات صغيرة ومتوسطة، وكذلك التنسيق مع شركات ومصانع القطاع الخاص لتوفير فرص عمل لائقة للراغبين في الحصول على فرصة عمل، تساعدهم في تحسين مستويات معيشتهم وخفض معدلات البطالة في ظل الجمهورية الجديدة.

وزارة العمل: إطلاق فعاليات ملتقى السلامة والصحة المهنية بالجيزة

كانت اعلنت وزارة العمل في بيان لها أن مديرية العمل بمحافظة الجيزة، اطلقت فعاليات ملتقى السلامة والصحة المهنية بعنوان "أعرف وأحمى نفسك" في مدارس التعلم والتدريب المزدوج بمحافظة الجيزة، على مدار 5 أيام متتالية.

يهدف الملتقى إلى التعرف على مخاطر بيئة العمل، وكيفية السيطرة عليها وكيفية مواجهتها والتعامل مع خطة الطوارئ، فضلا عن القوانين والقرارات الخاصة بالسلامة والصحة المهنية، ودور كل الأطراف المعنية في الوصول إلى بيئة عمل آمنة، وذلك تحت رعاية وزير العمل حسن شحاتة، واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، وتنفيذًا لتوجيهات "الوزير" بالإهتمام بنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل وتنفيذ إشتراطاتها فى قطاعات العمل المختلفة للحفاظ على الارواح والممتلكات وحماية المترددين من المخاطر التى تهدد السلامة داخل تلك الاماكن لتوفير مناخ عمل آمن.