الأربعاء 18 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

وزارة العمل: إطلاق فعاليات ملتقى السلامة والصحة المهنية بالجيزة

جانب من الفاعلية
جانب من الفاعلية

قالت وزارة العمل في بيان لها أن مديرية العمل بمحافظة الجيزة، اطلقت فعاليات ملتقى السلامة والصحة المهنية بعنوان "أعرف وأحمى نفسك" في مدارس التعلم والتدريب المزدوج بمحافظة الجيزة، على مدار 5 أيام متتالية.

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مخاطر بيئة العمل 

يهدف الملتقى إلى التعرف على مخاطر بيئة العمل، وكيفية السيطرة عليها وكيفية مواجهتها والتعامل مع خطة الطوارئ، فضلا عن القوانين والقرارات الخاصة بالسلامة والصحة المهنية، ودور كل الأطراف المعنية في الوصول إلى بيئة عمل آمنة ، وذلك تحت رعاية وزير العمل حسن شحاتة، واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، وتنفيذًا لتوجيهات "الوزير" بالإهتمام بنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل وتنفيذ إشتراطاتها فى قطاعات العمل المختلفة للحفاظ على الارواح والممتلكات وحماية المترددين من المخاطر التى تهدد السلامة داخل تلك الاماكن لتوفير مناخ عمل آمن.

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 نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية

واوضح محمد طه مدير مديرية العمل بمحافظة الجيزة في تقريرٍ للوزارة، أن الملتقى جرت فعالياتها بمجمع مدارس مبارك كول بـ6 أكتوبر، والذي يضم مدرسة الثانوية الفنية للتعليم والتدريب المزدوج – وامبابة الثانوية – وطلعت حرب الثانوية – والفنية المتقدمة للشئون الفندقية – ومدرسة الطباعة الثانوية الفنية – ومدرسة أبو رواش الصناعية - والجيزة الثانوية الصناعية، وبمشاركة مركز تنمية الموارد البشرية والخدمات مدينة ٦ أكتوبر، والوحدة الإقليمية للتعليم والتدريب المزدوج، وذلك بهدف نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية بالمنشآت التعليمية وتأمين بيئة العمل داخل كافة المنشآت بقطاعات العمل المختلفة لحماية العمال والمنشآت، بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم برئاسة أشرف سلومة.

فى سياق متصل، تواصل مديريات العمل فى محافظات الجمهورية حملاتها التفتيشية؛ للتأكد من التزام المنشآت بمعايير وضوابط السلامة والصحة المهنية، وذلك في إطار توجيهات وزير العمل حسن شحاتة.

وزارة العمل مديرية العمل محافظة الجيزة الصحة المهنية حسن شحاتة

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