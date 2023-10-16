الإثنين 16 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

براتب 3 آلاف جنيه.. وزارة العمل توفر فرص عمل لأصحاب المؤهلات المتوسطة

فرص عمل
فرص عمل

أعلنت وزارة العمل توفير فرص عمل جديدة للشباب حتى 35 سنة وذلك بأحد مصانع إنتاج الألبان بدمياط وبراتب 3000 جنيه.

فرص العمل 

تتضمن فرص العمل المتاحة بالمصنع عمال إنتاج، على أن يكون المتقدم لتلك الوظيفة حاصلًا على مؤهل متوسط، وذلك للذكور فقط، ولا يشترط وجود خبرة.

txt

وزارة العمل: 75 مليون وظيفة من المتوقع اختفاؤها فى المستقبل

طرق التقديم 

وعلى من يرغب في التقدم للحصول على إحدى تلك الوظائف، التوجه لمقر المصنع في المنطقة الصناعية، دمياط الجديدة أو الاتصال على 01000824472.

وزارة العمل: جولة ميدانية لمتابعة خدمات مكتب تراخيص عمل الأجانب بالإسماعيلية

ضخ عمالة مصرية ماهرة جديدة بسوق العمل بالسعودية 

وشهد حسن شحاتة، وزير العمل، ونظيره السعودي أحمد الراجحي، وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، الإثنين، بأحد فنادق القاهرة، توقيع مذكرة تفاهم، وإتفاقية الفحص المهني بهدف التحقق من امتلاك العامل المصري المؤهلات والمهارات المطلوبة للعمل في السعودية، وضخ عمالة مصرية ماهرة جديدة في "سوق المملكة".

ويأتي تنفيذ برنامج الفحص المهني كإختبار لقياس المهارة قائم على فحص "نظري وعملي" للعِمالة المِهنية المصرية الراغبة بالعمل في المملكة العربية السعودية، عن طريق شركات إلحاق عمالة مُرخصة لها فروع في البلدين، وذلك في مجال تَخصصِهم مِما يُسهم في رفع مستوى جودة المهارة والإنتاجية في سوق العمل السعودية، ويحقق الإستقرار للعامل، حيث سَيُنفذ برنامج الفحص المهني من خلال مراكز اختبارات مُتخصصة داخل مصر، يحصل منها الراغب في العمل على شهادة تؤهله للعمل، وتكون دليلًا على مهاراته في المهنة التي سيعمل بها في الخارج.

أكد وزير العمل حسن شحاتة أن العلاقات المصرية– السعودية، علاقات راسخة في أعماق التاريخ، وأن التعاون بينهما في كل المجالات نموذج يُحتذى به، في تحقيق الأهداف المرجوة نحو التنمية والعمل المشترك، مُثمنًا سوق العمل السعودي الذي يشهد استقرارًا مُستمرًا،بِفضل الجهود التي تبذلها قيادة المملكة، موضحًا أن سوق العمل في السعودية تستوعب الأن أعدادًا كبيرة من العمال المصريين وأن مصر والمملكة حريصتان على التعاون والتنسيق في كل مجالات العمل، بما يعود بالفائدة على الطرفين، وأن مصر حريصة أيضًا على تقديم عِمالة مصرية ماهرة ومُدربة جديدة لسوق عمل سعودية، وغيرها من الأسواق العربية والأجنبية، في إطار سياساتها التي تُنفذها بتوجيهات من الرئيس السيسي بأهمية تعليم، وتدريب، وتأهيل وتنمية مهارات الشباب المصري تماشيًا مع المُتغيرات والتحديات التي تواجه أسواق العمل بالخارج.

وزارة العمل فرص عمل مصانع إنتاج الألبان بدمياط وظيفة راهب عمالة مصرية وزير العمل

مواد متعلقة

وزارة العمل: خطوات استباقية للتعامل مع الثورة الصناعية بملف مستقبل الوظائف

الأكثر قراءة

إخلاء قاعة الكنيست بعد تفعيل صفارات الإنذار بتل أبيب

السيسى وبايدن يتوافقان بشأن أولوية حماية المدنيين وإيصال المساعدات لغزة

صافرات الإنذار تدوى أثناء اجتماع بلينكن ومجلس الحرب الإسرائيلى

الاتحاد الأوروبى: سنفتح ممرًا إنسانيًا جويًا إلى غزة عبر مصر

عاجل.. الفصائل الفلسطينية تكشف عدد الأسرى الإسرائيليين لديها فى غزة

أين اختبأ بلينكن ونتنياهو عند انطلاق صفارات الإنذار أثناء اجتماع مجلس الحرب الإسرائيلى؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد عبدالعزيز

أغيثوهم... ذلك أفضل جدا

عبدالوهاب داود

أما عن «التوك توك».. فهو فساد كله

وائل لطفي

«ع» الهادى

ماجد حبته

الدرس الذى تلقاه بلينكن

الدكتور إبراهيم نجم

مؤتمر الأمانة العامة للإفتاء.. رؤية جديدة لدور العلماء

محمد الراعي

اعتذروا للعالمى محمد صلاح.. ولا تسيئوا لرموزنا

إسراء شوقي

«لا نكبة ولا تصفية».. لفلسطين جوار يحمى ويصون القضية بخط أحمر

محمد العسيري

فى القلب غزة

صور

حملة للتبرع بالدم لصالح الشعب الفلسطينى بالدقى

الرئيس السيسي يشهد احتفال أكاديمية الشرطة بيوم الخريجين لعام ٢٠٢٣

مسيرة إدارة العياط التعليمية لدعم الرئيس السيسى

محطة تل أبيب

المزيد

الرعب القادم.. كيف تتحرك إسرائيل فى ملف الاجتياح البرى لغزة؟

وزير الخارجية ونظيره السورى يناقشان ضرورة نفاذ المساعدات الإنسانية إلى غزة

ذعر فى تل أبيب.. وصواريخ المقاومة فوق "الكنيست"