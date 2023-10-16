براتب 3 آلاف جنيه.. وزارة العمل توفر فرص عمل لأصحاب المؤهلات المتوسطة

أعلنت وزارة العمل توفير فرص عمل جديدة للشباب حتى 35 سنة وذلك بأحد مصانع إنتاج الألبان بدمياط وبراتب 3000 جنيه.

فرص العمل

تتضمن فرص العمل المتاحة بالمصنع عمال إنتاج، على أن يكون المتقدم لتلك الوظيفة حاصلًا على مؤهل متوسط، وذلك للذكور فقط، ولا يشترط وجود خبرة.

طرق التقديم

وعلى من يرغب في التقدم للحصول على إحدى تلك الوظائف، التوجه لمقر المصنع في المنطقة الصناعية، دمياط الجديدة أو الاتصال على 01000824472.

ضخ عمالة مصرية ماهرة جديدة بسوق العمل بالسعودية

وشهد حسن شحاتة، وزير العمل، ونظيره السعودي أحمد الراجحي، وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، الإثنين، بأحد فنادق القاهرة، توقيع مذكرة تفاهم، وإتفاقية الفحص المهني بهدف التحقق من امتلاك العامل المصري المؤهلات والمهارات المطلوبة للعمل في السعودية، وضخ عمالة مصرية ماهرة جديدة في "سوق المملكة".

ويأتي تنفيذ برنامج الفحص المهني كإختبار لقياس المهارة قائم على فحص "نظري وعملي" للعِمالة المِهنية المصرية الراغبة بالعمل في المملكة العربية السعودية، عن طريق شركات إلحاق عمالة مُرخصة لها فروع في البلدين، وذلك في مجال تَخصصِهم مِما يُسهم في رفع مستوى جودة المهارة والإنتاجية في سوق العمل السعودية، ويحقق الإستقرار للعامل، حيث سَيُنفذ برنامج الفحص المهني من خلال مراكز اختبارات مُتخصصة داخل مصر، يحصل منها الراغب في العمل على شهادة تؤهله للعمل، وتكون دليلًا على مهاراته في المهنة التي سيعمل بها في الخارج.

أكد وزير العمل حسن شحاتة أن العلاقات المصرية– السعودية، علاقات راسخة في أعماق التاريخ، وأن التعاون بينهما في كل المجالات نموذج يُحتذى به، في تحقيق الأهداف المرجوة نحو التنمية والعمل المشترك، مُثمنًا سوق العمل السعودي الذي يشهد استقرارًا مُستمرًا،بِفضل الجهود التي تبذلها قيادة المملكة، موضحًا أن سوق العمل في السعودية تستوعب الأن أعدادًا كبيرة من العمال المصريين وأن مصر والمملكة حريصتان على التعاون والتنسيق في كل مجالات العمل، بما يعود بالفائدة على الطرفين، وأن مصر حريصة أيضًا على تقديم عِمالة مصرية ماهرة ومُدربة جديدة لسوق عمل سعودية، وغيرها من الأسواق العربية والأجنبية، في إطار سياساتها التي تُنفذها بتوجيهات من الرئيس السيسي بأهمية تعليم، وتدريب، وتأهيل وتنمية مهارات الشباب المصري تماشيًا مع المُتغيرات والتحديات التي تواجه أسواق العمل بالخارج.