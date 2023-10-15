الأحد 15 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

وزارة العمل: 75 مليون وظيفة من المتوقع اختفاؤها في المستقبل

وزارة العمل
وزارة العمل

الدولة تتجه نحو المدارس والجامعات التكنولوجية ليتماشى مع متغيرات سوق العمل

قالت عبير فؤاد مدير عام الإدارة العامة لمعلومات سوق العمل بوزارة العمل، إن الدولة المصرية تتجه حاليا نحو المدارس والجامعات التكنولوجية تماشيا مع متغيرات سوق العمل، مشيرة أن عدم تطابق مخرجات التعليم مع متطلبات ومهارات سوق العمل ظل تحد يشهده سوق العمل لفترات طويلة، إلى أن اتجهت الدولة في التوسع في المدارس والجامعات التكنولوجية التطبيقية.

وأضافت فؤاد في تصريح لـ"الدستور"، أن ذلك الاتجاه سيجعل الدولة تلعب دورا كبيرا في تخريج خريج تنافسي بمعايير وجدارات دولية وعمالة منتجة تسهم فى الإسراع بمعدلات التنمية، ورفع الإنتاجية والناتج المحلي، ويسهم في فتح آفاق جديدة في أسواق العمل الخارجية للعمالة المصرية، تلبي احتياجات سوق العمل من المهن والتخصصات الجديدة، وفي زيادة نسب التشغيل، مما يؤدى إلى خفض نسب البطالة.

txt

وزارة العمل: خطوات استباقية للتعامل مع الثورة الصناعية بملف مستقبل الوظائف

وأشارت أن هناك 75 مليون وظيفة من المتوقع اختفاؤها في المستقبل، وظهور 133 مليون فرصة عمل جديدة، وذلك وفقا للتقرير الأولي الصادر عن منظمة العمل الدولية من أجل اللجنة العالمية المعنية بمستقبل العمل لعام 2017.

وأوضحت أن الابتكارات التكنولوجية في تكنولوجيا الثورة الصناعية الرابعة آخذة في تحويل طبيعة العمل،  فعلى سبيل المثال، زاد عدد الروبوتات الصناعية التشغيلية بمقدار 9% سنويا ما بين 2010 و2017، وذلك وفقا للتقرير، كما أظهرت البيانات أن نشر الروبوتات قد ترتكز بشدة في قطاع التصنيع وداخل الاقتصادات المتقدمة.

وزارة العمل: جولة ميدانية لمتابعة خدمات مكتب تراخيص عمل الأجانب بالإسماعيلية

وأشارت فؤاد، أن التكنولوجيا المالية والشمول المالي في مصر يشهدان تطورات سريعة، لكن الاندماج في أسواق رأس المال العالمية وسلاسل القيمة العالمية لا يزال بطيئا، وكذلك تغير المناخ والانتقال إلى الاقتصاد الأخضر، حيث تم إحراز الكثير من التقدم في عالم العمل على حساب صحة البيئة، إلا أن ثمة توافقا قويا ظل متداولًا لعدة سنوات الآن، مفاده أن مستقبل العمل والمجتمع يجب أن يتأسس على التنمية المستدامة بينيا، وأيضا التغيرات الديموغرافية بما في ذلك التقدم العمرى للسكان، وتزايد نسبة المشتغلين المتعلمين.

سوق العمل الجامعات التكنولوجية وزارة العمل مخرجات التعليم البطالة

مواد متعلقة

عاجل.. للشباب حتى 40 سنة.. فرص عمل جديدة من وزارة العمل

الأكثر قراءة

محمد صلاح يدعم الشعب الفلسطينى ويتبرع للهلال الأحمر المصرى

لماذا أثار الطفل الفلسطينى "ياسر أبو مرسة" جدلًا بنظراته لوالدته؟

بعد زيارته إلى مصر.. وزير الخارجية الأمريكى: معبر رفح "سيُفتح"

بدء التقديم على شقق سكن مصر وجنة والإسكان المتميز.. اليوم

سمير فرج يكشف لـ"على مسئوليتى" سر إذاعة لقاء بلينكن مع الرئيس السيسى

"أمن مصر خط أحمر".. 6 قرارات لاجتماع مجلس الأمن القومى برئاسة الرئيس السيسى حول غزة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إسراء شوقي

«لا نكبة ولا تصفية».. لفلسطين جوار يحمى ويصون القضية بخط أحمر

محمد العسيري

فى القلب غزة

محمود خليل

القاضى هو الله

وائل لطفي

مصر.. صوت العقل

ماجد حبته

مجلس أمننا القومى

حسين دعسة

جيزيل خورى.. غاب عنها سمير قصير وغاب صوتها فى حسرة غزة

محمد رفعت

أنا أدعم الموقف المصرى

لواء.حمدى البطران

مصر والصراع فى غزة

صور

حملة للتبرع بالدم لصالح الشعب الفلسطينى بالدقى

الرئيس السيسي يشهد احتفال أكاديمية الشرطة بيوم الخريجين لعام ٢٠٢٣

مسيرة إدارة العياط التعليمية لدعم الرئيس السيسى

محطة تل أبيب

المزيد

إيران: طهران والمنطقة لن يبقوا مشاهدين للوضع الراهن في غزة

حرب غزة.. ارتفاع عدد شهداء العدوان الإسرائيلي إلى 2450 و9200 مصابًا

حماس تعلن قصف مستوطنتين إسرائيليتين في الشمال بـ20 صاروخًا