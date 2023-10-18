الأربعاء 18 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

وحدة التدريب المتنقلة تنطلق إلى أبو قير لتدريب الشباب على مهن يحتاجها سوق العمل

وحدة التدريب المتنقلة
وحدة التدريب المتنقلة

اعلنت وزارة العمل عن نقل وحدة التدريب المتنقلة التابعة لمديرية العمل بمحافظة الأسكندرية، إلى المدينة الشبابية بأبو قير كمحطة جديدة من محطات التدريب فى القرى الأكثر إحتياجًا ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة، ومبادرة مهنتك مستقبلك لتدريب الشباب من الجنسين على 3 مهن مطلوبة فى سوق العمل داخل المحافظة، وذلك تنفيذًا لبرتوكول التعاون الموقع بين الوزارة مع وزارة الشباب لدعم الأسر الأكثر احتياجًا وتأهيل الشباب علي المهن المختلفة والوصول للقرى البعيدة، تنفيذًا لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة للمديريات بالمحافظات بالإهتمام بتدريب الشباب من الجنسين على المهن التى يحتاجها سوق العمل وتأهيلهم بالمهارات والقدرات اللازمة للحصول على فرص عمل لائقة او بدء مشروعات صغيرة ومتوسطة تساهم فى تحسين مستويات المعيشة وتحد من معدلات البطالة..

واوضح المهندس محمد كمال وكيل مديرية العمل بالأسكندرية، فى تقريرٍ للوزارة، ان المبادرة تجسد عمليًا رؤية الدولة المصرية نحو رفع كفاءة ومهارة العمالة وتشجيع الشباب علي التدريب بالمهن المختلفة لاكسابهم الخبرة وتاهيلهم لسوق العمل، ومشيرًا إلى انه سيتم عقد الدورات التدريبية المجانية على مهنة التفصيل والخياطة لمدة شهر، بواقع 150 ساعة تدريبية، ومهنتي السباكة الصحية والتركيبات الكهربائية لمدة اسبوعين بمعدل 60 ساعة للدورة الواحدة وذلك بمعرفة مدربين متخصصين من ذوي الخبرات وتم اختيارهم من قبل الادارة العامة لمراكز التدريب المهني بالمديرية، ومنوهًا  إلى ان الوحدة المتنقلة ستتواجد بمنطقة ابو قير لمدة ثلاثة أشهر، وذلك بعد نقلها من منطقة 45، ومن ثم تنطلق لمنطقة أخرى لتغطية قرى المحافظة مجانًا، ومؤكدًا أن المديرية ستقوم بمتابعة المتدربين باستمرار أثناء التدريب وبعد انتهائه، وان اوئل الخريجين من الدورات التدريبية سوف يحصلون علي شنطة عدة مجانية وماكينات خياطة للبدء في مشروع صغير لهم،وايضًا سيتم توفير فرص عمل فى القطاع الخاص والاستثمار ي للراغبين بعد التدريب.

وزارة العمل وحدة التدريب مبادرة مهنتك مستقبلك وزير العمل حسن شحاتة

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