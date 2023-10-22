وزارة العمل: ندوة تثقيفية بأحكام قانون العمل وحقوق المرأة بالقاهرة

أعلنت وزارة العمل عن تنظيم مديرية العمل بمحافظة القاهرة ندوة تثقيفية حول أحكام قانون العمل 12 لسنة 2003، وقانون الطفل والقرار 215 لسنه2021 وحقوق المرأة والمساواة بين الجنسين، من خلال مكتب عمل الزيتون بالتعاون مع إدارة الرعاية وادارة رعاية الطفل، وذلك بشركة جيزة للغزل والنسيج بمشاركة عدد 20 عاملًا بالشركة، في إطار سلسلة من الندوات التي تنفذها المديرية للتعريف بالقانون وأحكامه داخل المنشآت، تنفيذًا لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بتكثيف التوعية والتثقيف حول أحكام القانون والحقوق والواجبات التى كفلها لكل العاملين في القطاع الخاص والإستثمارى، وتعزيز علاقات العمل بين طرفى العملية الإنتاجية لتحقيق مزيد من التنمية والمكاسب للطرفين.

مديرية العمل بمحافظة القاهرة

واوضح أحمد عزاز، مدير مديرية العمل بالقاهرة في تقريره للوزارة، أن الندوة تناولت التعريف بنصوص قانون العمل 12 لسنة 2003، وكذلك حقوق وواجبات العمال وأصحاب الأعمال، ونصوص مواد قانون الطفل بقانون العمل، وكذلك القرار 215 لسنة 2021 والتعريف بالسن المناسب لعمل الأطفال والمهن المحظور العمل بها حتي لا تعرض حياة الأطفال للخطر، كما ناقشت حقوق المرأة العاملة والمساواه بين الحنسين، وذلك حرصًا على سير العملية الإنتاجية والحفاظ على حقوق طرفيها، كما حاضر بالندوة زيزي مصطفي، مدير ادارة الرعاية، وصفاء ربيع مدير إدارة الطفل، ورشا أحمد، مدير مكتب تفتيش الزيتون، وأسماء عاطف مفتش تفتيش مكتب عمل الزيتون، بحضور هشام حلمي مدير شئون العاملين بشركة جيزة للغزل والنسيج.

وكان قد التقى اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، حسن شحاتة وزير العمل، بمقر وزارة التنمية المحلية بالحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك بحضور محمد جبران، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، وعدد من قيادات وزارة التنمية المحلية، استعرض "الوزيران" ملفات التعاون المشترك بين الوزارتين، خاصة في المحافظات، ومن بينها تعزيز علاقات العمل، ومجالات التدريب المهنى وربطها بسوق العمل، فى قرى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، وضمن محور التمكين الاقتصادي للمبادرة.