الجمعة 20 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

وزارة العمل توفر فرص عمل جديدة للشباب بمحافظة بني سويف

فرص عمل
فرص عمل

أعلنت وزارة العمل، عن توفير فرص عمل جديدة للشباب، بأحد مصانع مواد البناء ببني سويف، وبراتب يحدد بحسب المقابلة.

فرص العمل

وتتضمن فرص العمل المتاحة بالمصنع، فني صيانة كهرباء plc، على أن يكون المتقدم لتلك الوظيفة لديه خبرة أكثر من 5 سنوات
كما يحتاج المصنع، عامل إنتاج، وسائق كلارك وردية ليلية  على أن يكون المتقدم لتلك الوظيفة يجيد القراءة والكتابة.

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شروط التقديم 
 

ويشترط المصنع في المتقدم لتلك الوظائف، أن يكون من سكان محافظة بني سويف، وأن يكون لديه شهادة بموقفه من التجنيد، على أن يكون مواعيد العمل من الساعة 8 صباحا إلى الساعة 4 عصرا.

طرق التقديم

وعلى من يرغب في التقديم للحصول على إحدى تلك الوظائف، التوجه لمقر المصنع في المنطقة الصناعية ببياض العرب، بني سويف، على أن تجرى المقابلات الشخصية يوم السبت والأحد بمقر الشركة، أو الاتصال على 01159889027.

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وكان قد التقى وزير العمل حسن شحاتة أمس الخميس، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، السفير أحمد عبدالمجيد القنصل العام المصري الجديد في جدة، والذي سيتولى مَهام عمله قريبًا، وذلك في إطار حِرص الوزير على التواصل مع شركاء العمل، لخدمة المصريين في الخارج، خاصة وأن المملكة العربية السعودية - بشكل عام- لديها أعدادُ كبيرة من العِمالة المصرية، وفيها مَكتبان للتمثيل العمالي بـ"جدة والرياض"، ضمن 9 مكاتب تمثيل عمالي في بلدان عربية وأوروبية تتواصل مع ما يقرب من 5 ملايين عامل مصري في نِطاق عملها.

وزارة العمل فرص عمل راهب فنى صيانة كهرباء عامل إنتاج سائق كلارك

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