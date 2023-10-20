الجمعة 20 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

وزيرا التنمية المحلية والعمل بحثا التعاون المشترك بين الوزارتين.. بحضور "رئيس عمال مصر "

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

التقى اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، أمس الخميس مع حسن شحاتة وزير العمل، بمقر وزارة التنمية المحلية بالحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك بحضور محمد جبران رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، وعدد من قيادات وزارة التنمية المحلية، إستعرض "الوزيران" ملفات التعاون المشترك بين الوزارتين، خاصة في المحافظات، ومن بينها تعزيز علاقات العمل، ومجالات التدريب المهنى وربطها بسوق العمل، فى قرى المبادرة الرئاسية " حياة كريمة "، وضمن محور التمكين الاقتصادي للمبادرة.

إعطاء دفعة للاقتصاد المحلى بمحافظات الجمهورية

كما تطرق الاجتماع كذلك إلى بعض المقترحات الخاصة بإعطاء دفعة للاقتصاد المحلى بمحافظات الجمهورية وتوفير فرص عمل في إطار جهود وزارة العمل في هذا الشأن وتحقيق التعاون بين برامج ومبادرات وزارة التنمية المحلية ومبادرات وزارة العمل فيما يخص عمليات التشغيل بما يساهم في تحسين مستوي معيشة الأسر وزيادة دخلها وتوفير فرص عمل للشباب.

txt

وزارة العمل تبدأ زيارة إلى جامعة قناة السويس بالإسماعيلية

وخلال اللقاء أكد اللواء هشام آمنة حرصه على التعاون المشترك مع وزارة العمل في المجالات التي تخدم أهالينا في جميع المحافظات،مشيدًا بجهود الوزارة الملموسة خلال الفترة الماضية فيما يخص تدريب الشباب وتأهيلهم للعمل في مختلف الوظائف داخل وخارج مصر..كما أشار حسن شحاتة وزير العمل إلى تطلعه لمزيد من التعاون مع وزارة التنمية المحلية والمحافظات وتنفيذ بعض المبادرات المشتركة التي تهدف إلى الارتقاء بحياة المواطنين وتوفير فرص عمل للشباب في جميع محافظات الجمهورية تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية.

وزارة العمل:مقابلات مع شباب لبدء التدريب المهني على 4 مهن.. وندوة للتوعية بحقوق الطفل بالمنيا

كما ثمن محمد جبران رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر دور الدولة ممثلة في وزارة العمل في تعزيز علاقات العمل داخل المصانع والشركات،ومتابعة المنشآت للتحقق من تنفيذ القوانين ذات الصلة التي تهدف إلى خلق بيئة عمل آمنة ولائقة،متطلعا إلى المزيد من التعاون لصالح طرفي العملية الإنتاجية.

اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية حسن شحاتة وزير العمل الاتحاد العام لنقابات عمال مصر التدريب المهني حياة كريمه

مواد متعلقة

وزارة العمل: إطلاق فعاليات ملتقى السلامة والصحة المهنية بالجيزة

الأكثر قراءة

"نتنياهو مجرم حرب".. حشود كبيرة أمام المنصة تنديدًا بانتهاكات الاحتلال في غزة

أماكن انطلاق مظاهرات مصر اليوم لدعم فلسطين وموعدها

الحلقة الأخيرة.. مواعيد عرض الحلقة العاشرة من مسلسل ما تيجي نشوف

"الدستور" يكشف حقيقة حذف سيناء من خرائط "جوجل" الإلكترونية

الجارديان: مصر أنقذت فلسطين من نكبة ثانية والغرب يتجاهلون الضغط على إسرائيل

"الداخلية" تؤمّن التظاهرات الرافضة لتهجير الفلسطينيين في مختلف الميادين

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد عبدالعزيز

أغيثوهم... ذلك أفضل جدًا

حسين دعسة

دليل حماس الخاص باحتجاز الرهائن

مدحت بشاى

تصعيدًا بتصعيد.. إنها قضيتنا

لواء. محسن الفحام

الانتفاضة والوعى الوطنى

سارة الشلقاني

الرئيس وغزة.. رسائل غيرت مجرى الحرب

ماجد حبته

منتدى الحزام والطريق

وائل لطفي

أين تقع النقب؟

عبدالرحيم كمال

عبدالرحيم كمال: سعيد ومتفائل بعودة الوعى لفعل المستحيل

صور

من أمام معبر رفح.. أمين الأمم المتحدة يعلن بدء دخول المساعدات إلى غزة

وقفة نسائية على سلالم نقابة الصحفيين دعمًا للقضية الفلسطينية

حملة للتبرع بالدم لصالح الشعب الفلسطينى بالدقى

محطة تل أبيب

المزيد

حماس تعلن قصف أسدود واستهداف تجمع لجنود الاحتلال الإسرائيلى بقذائف الهاون

إسرائيل تخلى سفاراتها فى الشرق الأوسط

قصة اتفاقية أوسلو.. لماذا رفضت إسرائيل تطبيق الاتفاق التاريخى بشأن فلسطين؟