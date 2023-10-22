وزارة العمل: ندوة للتوعية بدور المرأة وتمكينها اقتصاديًا بالغربية

أعلنت وزارة العمل عن تنظيم مديرية العمل بمحافظة الغربية ندوة توعوية حول دور المرأة وتمكينها الاقتصادي من خلال وحده المساواة والتمكين الاقتصادي للمرأة وتأمين بيئة العمل التابعة للمديرية، حيث جرى خلالها التأكيد على مبدأ تكافؤ الفرص والعدالة والقضاء علي كل أشكال التمييز ضدها، وذلك بمدرسة الأمريكان الدولية بطنطا، وذلك تنفيذًا لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بتكثيف التوعية والتثقيف حول الحقوق والواجبات التى أقرها القانون، مع الاهتمام بالمرأة وتمكينها اقتصاديًا والمساواة بين الجنسين وأهمية دور المرأة في المشاركة في تحقيق التنمية المستدامة داخل جميع المنشآت العاملة بالمحافظات.

مديرية العمل بمحافظة الغربية

وأوضح أحمد القللي، مدير مديرية العمل بالغربية، في تقرير للوزارة، أنه ألقى المحاضرة الدكتوره أمل وريدة، مسئول وحدة المساواة والتمكين الاقتصادي للمرأة وتنمية الأسرة المصرية، كما تناولت الندوة موضوعات حول أهداف وحدة المساواة والتمكين الاقتصادي للمرأة ودور المرأة المصرية فى تنمية الأسرة المصرية وتطوير العمل، كما جري التأكيد على مبدأ تكافؤ الفرص والعدالة الاجتماعية والقضاء علي كل أشكال التمييز ضد المرأة، والتى تعوق ترقى النساء الى المناصب العليا وتم عرض القرارين الوزاريين رقمى 43 و44 الخاصين بتشغيل النساء، وكذلك شرح أنواع مخاطر العمل وطرق الوقاية منها فى ظل التغيرات المناخية الحالية.

وكانت قد أعلنت وزارة العمل عن تنظيم مديرية العمل بمحافظة القاهرة ندوة تثقيفية حول أحكام قانون العمل 12 لسنة 2003، وقانون الطفل والقرار 215 لسنة2021 وحقوق المرأة والمساواة بين الجنسين، من خلال مكتب عمل الزيتون بالتعاون مع إدارة الرعاية وإدارة رعاية الطفل، وذلك بشركة جيزة للغزل والنسيج بمشاركة 20 عاملا بالشركة، في إطار سلسلة من الندوات التي تنفذها المديرية للتعريف بالقانون وأحكامه داخل المنشآت، تنفيذًا لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بتكثيف التوعية والتثقيف حول أحكام القانون والحقوق والواجبات التى كفلها لكل العاملين في القطاع الخاص والاستثمارى، وتعزيز علاقات العمل بين طرفى العملية الإنتاجية لتحقيق مزيد من التنمية والمكاسب للطرفين.