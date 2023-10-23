العمل: دورات تدريبية مجانية للفتيات.. وحصر عمالة غير منتظمة جديدة بالوادى الجديد

قالت وزارة العمل، إن مديرية العمل بمحافظة الوادى الجديد تابعت تنفيذ الدورات التدريبية المجانية علي مهنة التفصيل والخياطة لعدد 13 متدربة من الفتيات بجمعية البيئة للتنمية الاجتماعية بقرية تنيدة بمركز بلاط ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة في القرى الأكثر احتياجا ومبادرة (مهنتك مستقبلك) لتدريب الشباب، بالإضافة إلى حصر وتسجيل للعمالة غير المنتظمة بمواقع العمل المختلفة بمدينة الداخلة مدرسة عزب القصر الإعدادية، ومسجد الرحمة، ومبنى التضامن الاجتماعي، ومستشفى الداخلة العام، وذلك تمهيدًا لتسجيلهم بقاعدة بيانات مديرية العمل وشمولهم بالرعاية الصحية والاجتماعية.

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بالاهتمام بتدريب الشباب من الجنسين على المهن المطلوبة في سوق العمل وتأهيلهم للحصول على فرص عمل لائقة أو بدء مشروعات صغيرة، وكذلك الاهتمام بتكثيف حملات التفتيش لتسجيل وحصر العمالة غير المنتظمة بمواقع العمل داخل المشروعات القومية الكبرى ضمن المنظومة التى أعدتها الوزارة لرعاية وحماية تلك الفئة اجتماعًا وصحيًا.

مديرية العمل بمحافظة الوادى الجديد

وأوضح أحمد حسين طليب مدير مديرية العمل بالوادى الجديد، أنه في إطار اهتمام القيادة السياسية بتدريب الشباب والفتيات على المهن الحرفية وتعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة اقتصاديًا والاهتمام بتدريب الشباب بالمبادرة الرئاسية حياة كريمة بالقرى الأكثر احتياجا تماشيًا مع رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة، وتحت رعاية اللواء ا. ح محمد سالمان الزملوط محافظ الوادى الجديد، والدكتورة حنان مجدى نائب المحافظ- تابعت المديرية تنفيذ الدورات المجانية المقدمة للفتيات من أبناء المحافظة وذلك لتنمية قدراتها وإكسابها المهارات الفنية اللازمة للالتحاق بسوق العمل وزيادة مشاركتها كعضو فعال فى المجتمع، بالإضافة إلى قيام وحدة العمالة غير المنتظمة ومكتب عمل القصر ومكتب عمل موط بالداخلة بحصر العمالة غير المنتظمة داخل المشروعات وتسجيلهم ضمن منظومة العمل التى أنشأتها الوزارة لتقديم الرعاية الاجتماعية والصحة والتأمينية لهم ولأسرهم على مدار العام.