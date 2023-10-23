الإثنين 23 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

مواعيد مباريات اليوم في الدوريات الأوروبية والبطولات القارية والقنوات الناقلة

مباريات اليوم
مباريات اليوم

مواعيد مباريات اليوم تتصدر محركات البحث في الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين 23 من شهر أكتوبر الجاري حيث تنطلق عدد من المباريات ضمن ختام الأسبوع التاسع من الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج" وأيضًا مباريات في بطولة دوري أبطال آسيا وعدد من البطولات في الدوريات المختلفة في أوروبا وأيضا البطولات القارية ما يجعل مواعيد مباريات اليوم من الموضوعات ذات أهمية كبيرة لدى المتابعين.

مواعيد مباريات اليوم الاثنين في الدوري الإنجليزي   

توتنهام X فولهام 

 وتنطلق اليوم اخر مباريات الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي الممتاز والتي تجمع بين فريقي توتنهام حيث تنطلق صافرة بداية اللقاء في تمام الساعة 10:00 مساء بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة من استاد توتنهام هوتسبير و يذاع اللقاء على قناة قناة beIN Sports HD 2.    

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مواعيد مباريات اليوم في دوري أبطال آسيا   

أولماليك X سباهان أصفهان

أما في بطولة دوري أبطال آسيا تنطلق المباراة التي تجمع بين فريقي أولماليك وسباهان اصفهان في تمام الساعة 5 مساء بتوقيت القاهرة وتنقل المباراة قناة 1 beIN Sports AFC

اتحاد جدة X القوة الجوية 

 هو في تمام الساعة الساعة 7 مساء بتوقيت القاهرة تنطلق مباراة فريق اتحاد جدة وفريق القوات الجويه وذلك على قناة 1 beIN Sports AFC.

الشارقة X ناساف كارشي 

 كما تنطلق مباراة الشارقة وناساف كارشي في تمام الساعة 7 مساء على قناة 2 beIN Sports AFC   

نافباخور نامانجان X نساجي مازاندران 

 أما مباراة فريق نافباخور نامانجان ونظيره نساجي مازندران فتنطلق في تمام الساعة 7 مساء بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

الهلال X مومباي سيتي

و في تمام الساعة 9 مساء بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة تنطلق مباراة الهلال ومومباي سيتي وتذاع المباراة على قناة 2 beIN Sports AFC     

 السد X الفيصلي 

فريق نادي السد نظيره نادي الفيصلي في تمام الساعة 9 مساء على قناة 1 beIN Sports AFC.       

مواعيد مباريات الدوري الإسباني والقنوات الناقلة    

فالنسيا X قاديش 

ويستضيف نادي فالنسيا نظيره نادي قادش في ختام مباريات الجولة العاشرة وذلك في تمام الساعة 10 مساء مساء بتوقيت القاهره ومكه المكرمه وتذاع المباراة علي قناة beIN Sports HD 1                     

مواعيد مباريات الدوري الإيطالي 

أودينيزي X ليتشي 

 تنطلق المباراة في تمام الساعة 7:30 مساء على قناة AD SPORTS Premium 1                          

فيورنتينا X إمبولي 

 وتذاع المباراة على قناة AD SPORTS Premium 1 في تمام الساعة 9:45 مساء.               

مواعيد مباريات اليوم مباريات اليوم الدورى الانجليزى البريميرليج دوري أبطال آسيا

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