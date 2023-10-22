الأحد 22 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

هل تقام مباراة ودية بين الأهلي والزمالك لدعم غزة؟ ناقد رياضي يجيب

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

أوضح الناقد الرياضي هيثم نبيل، أن عدم وجود وقت كافٍ عائق أمام تنفيذ مقترح إقامة مباراة ودية بين الأهلي والزمالك لدعم غزة.

وأضاف نبيل، خلال استضافته ببرنامج "حديث القاهرة" والمذاع على قناة القاهرة والناس، أن في الفترة الأخيرة انتشرت مقترحات بشكل كبير من أجل إقامة مباراة ودية بين النادي الأهلي والزمالك، وذلك لدعم الشعب الفلسطيني.

وأشار الناقد الرياضي، إلى أن ما يحدث في غزة جعل الكثيرين يفكرون فأن الحياة قصيرة؛ مطالبًا من الجميع نبذ التعصب في الرياضة وخاصة كرة القدم.

مباراة ودية بين الأهلي و الزمالك الأهلي و الزمالك غزة ناقد رياضى الناقد الرياضي هيثم نبيل حديث القاهرة

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