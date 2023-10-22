هيثم نبيل: "تريزيجه للأسف لعيب مش واخد حقه"

أوضح الناقد الرياضي هيثم نبيل، أن أهم ميزة في مباراة الجزائر ومصر الودية، هو الروح التي سيطرت على المباراة، والتي توحي بأنها مباراة رسمية وليس ودية.

أشار "نبيل" خلال استضافته ببرنامج "حديث القاهرة" والمذاع على قناة القاهرة والناس، إلى أن المنتخب كان يتنقل بالكرة بشكل سريع، مستغلًا بذلك بطء تحرك لاعبي الجزائر.

ونوه الناقد الرياضي، أن محمود تريزيجيه هو أهم لاعب في مباراة مصر والجزائر، مؤكدًا أنه من اللاعبيين الذين لم يحصلوا على الإشادة وحقه قائلًا: "للأسف هو لعيب مش واخد حقه".