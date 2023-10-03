الهلال يحقق أول فوزه له في دوري أبطال آسيا.. ونيمار يسجل

سجل البرازيلي نيمار أول أهدافه مع فريق الهلال السعودي ليقوده للفوز على مضيفه ناساجي مازانداران الإيراني 3 -0 خلال المباراة التي جمعتهما اليوم الثلاثاء في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الرابعة بدوري أبطال آسيا لكرة القدم.

وشهدت أيضا هذه الجولة فوز فريق نافباخور نامانجان الأوزبكي على مومباي سيتي الهندي 3 -0.

وأنهى الهلال الشوط الأول متقدما بهدف نظيف أحرزه الكسندر ميتروفيتش في الدقيقة 18.

وشهد هذا الشوط طرد أمير هوشمند، لاعب ناساجي مازانداران، وسلمان الفرج، لاعب الهلال، في الدقيقة 38.

وفي الشوط الثاني، سجل البرازيلي نيمار الهدف الثاني للهلال في الدقيقة 58، ليصبح هذا هو أول أهدافه مع الفريق الذي انضم إليه في فترة الانتقالات الصيفية الأخير، ثم أضاف صالح الشهري الهدف الثالث للهلال في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع للمباراة.

ورفع الهلال رصيده إلى أربع نقاط في صدارة الترتيب، فيما توقف رصيد ناساجي مازانداران عند ثلاث نقاط في المركز الثالث.