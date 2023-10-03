الثلاثاء 03 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رياضة

نيمار يسجل أول أهدافه بقميص الهلال في شباك نساجي مازاندران (فيديو)

نيمار
نيمار

وقع البرازيلي نيمار دا سيلفا على أول أهدافه بقميص فريقه الجديد الهلال السعودي، في شباك نساجي مازاندران الإيراني، في المباراة التي تجمع الفريقين في دور المجموعات لبطولة دوري أبطال آسيا.

ويلعب الهلال أمام مضيفه نساجي مازاندران الإيراني، في الجولة الثانية من المجموعة الرابعة بدور المجموعات لبطولة دوري أبطال آسيا، حيث يتقدم بهدفين دون مقابل.

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وسجل نيمار الهدف الثاني لـ الهلال في الدقيقة 58 بتسديدة صاروخية من داخل منطقة الجزاء، بعد تلقيه الكرة من زميله ناصر الدوسري.

وكان الصربي ألكسندر ميتروفيتش قد افتتح التسجيل لـ الهلال، بهدف في شباك نساجي مازاندران.

وانضم نيمار إلى الهلال في الميركاتو الصيفي المنقضي، قادمًا من باريس سان جيرمان الفرنسي، بعقد يمتد لمدة موسمين، مقابل 90 مليون يورو.

وتُعد تلك خامس مباريات نيمار مع الهلال، منذ انضمامه للفريق السعودي، في الصيف.

نيمار دا سيلفا الهلال نساجي مازاندران دوري أبطال آسيا نيمار

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