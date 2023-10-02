الإثنين 02 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

أول أهدافه بـ"أبطال آسيا".. رونالدو يُنقذ "النصر" من السقوط أمام "استقلال دوشنبه"

كريستيانو رونالدو
كريستيانو رونالدو

قلب فريق النصر السعودي، تأخره أمام استقلال دوشنبه الطاجكي، لفوز بثلاثة أهداف مقابل هدف، في الجولة الثانية من المجموعة الخامسة، بدور المجموعات لبطولة دوري أبطال آسيا لكرة القدم موسم 2023-2024.

فريق الاستقلال تقدم في النتيجة أولًا بهدف عن طريق سينن سيباي في الدقيقة 44، بتسديدة لم يتمكن الحارس نواف العقيدي من التعامل معها بشكل صحيح.

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وتمكن البرتغالي كريستيانو رونالدو من تسجيل هدف التعادل لفريقه النصر في الدقيقة 66، بتسديدة بيسراه من فوق حارس مرمى استقلال دوشنبه، مسجلًا أول أهدافه في بطولة دوري أبطال آسيا.

وسجل البرازيلي تاليسكا، الهدف الثاني لـ “العالمي”، في الدقيقة 72 بضربة رأسية من متابعة لتسديدة أيمن يحيى.

وعاد تاليسكا ليسجل الهدف الثاني له والثالث لفريقه في الدقيقة 77، بتسديدة بباطن قدمه اليسرى من داخل منطقة الجزاء، من متابعة لتمريرة زميله عبدالرحمن غريب بالكعب، ليؤكد انتصار أصحاب الأرض في مباراة اليوم.

وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد النصر لـ 6 نقاط في صدارة جدول ترتيب المجموعة الخامسة، فيما تجمد رصيد استقلال دوشنبه عند نقطة وحيدة في المركز الرابع.

وفي نفس المجموعة، فاز فريق برسبوليس الإيراني على مضيفه الدحيل القطري بهدف دون رد.

وكان النصر قد استهل مشواره في دور المجموعات لبطولة دوري أبطال آسيا، بالفوز على مضيفه برسبوليس الإيراني بهدفين دون مقابل، فيما تعادل استقلال دوشنبه مع الدحيل القطري.

النصر استقلال دوشنبه دوري أبطال آسيا كريستيانو رونالدو تاليسكا

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