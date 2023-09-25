تقارير: نيمار غير سعيد ببدايته مع الهلال.. ويطالب بإقالة خيسوس

أشارت تقارير صحفية، إلى أن البرازيلي نيمار دا سيلفا، لاعب فريق الهلال السعودي، لا يشعر بالسعادة تجاه بداية مسيرته مع فريقه.

ويلعب نيمار ضمن صفوف فريق الهلال السعودي منذ رحيله عن باريس سان جيرمان خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية في صفقة انتقال حر.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة "سبورت" الكتالونية، فإن نيمار يشعر بعدم السعادة تجاه بداية مسيرته مع فريق الهلال السعودي.

ولعب نيمار 3 مباريات منذ بداية الموسم الجاري مع فريق الهلال وصنع هدفين لزملائه.

وسبق أن أشارت تقارير صحفية إلى أن نيمار اشتبك مع مدربه خورخي خيسوس، في غرفة خلع الملابس عقب مباراتهم ضد فريق نافباخور الأوزبكي بدوري أبطال آسيا.

وانتقد خورخي خيسوس نيمار بسبب سلوكه السيئ في الملعب ولم يكن رد فعل اللاعب جيدًا.

وأشارت الصحيفة، إلى أن نيمار طلب من مسئولي نادي الهلال إقالة خورخي خيسوس.

نيمار من ناشئي نادي سانتوس البرازيلي وصعد للفريق الأول في يناير 2009، وقضى مع الفريق 4 سنوات ونصف قبل الانضمام لنادي برشلونة الإسباني الذي لعب له لمدة 4 سنوات.

وشارك نيمار في 186 مباراة بقميص برشلونة وسجل 105 أهداف وصنع 76 لزملائه.

وانتقل نيمار لصفوف فريق باريس سان جيرمان الفرنسي في صيف عام 2017 مقابل 222 مليون يورو وهي قيمة الشرط الجزائي في عقده مع الفريق الكتالوني، ولعب للنادي الباريسي 4 مواسم قبل الانتقال لفريق الهلال السعودي.

ولعب نيمار 173 مباراة بقميص باريس سان جيرمان وسجل 118 هدفًا وصنع 77 لزملائه، من أصل 501 مباراة لعبها خلال مسيرته الاحترافية وسجل 295 هدفًا وصنع 192 لزملائه.

كما مثل نيمار المنتخب البرازيلي في مختلف فئاته العمرية، وبدأ مشاركته مع المنتخب الأول في 10 أغسطس 2010، وشارك في 126 مباراة وسجل 79 هدفًا وصنع 58 لزملائه.