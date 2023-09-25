الإثنين 25 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

استبعاد نيمار من مباراة الهلال والجبلين بكأس خادم الحرمين

نيمار
نيمار

أفادت تقارير صحفية أن البرتغالي خورخي خيسوس، المدير الفني لفريق الهلال السعودي، ينوي استبعاد البرازيلي نيمار دا سيلفا، لاعب الفريق، من المشاركة في مباراة كأس خادم الحرمين الشريفين اليوم.
ويحل الهلال ضيفًا على فريق الجبلين اليوم، ضمن لقاءات دور الـ32 لبطولة كأس خادم الحرمين الشريفين في السادسة مساءً، على ملعب مدينة الأمير عبدالعزيز بن مساعد الرياضية في مدينة حائل.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة الرياضية السعودية، فإن خورخي خيسوس ينوي استبعاد نيمار دا سيلفا من المشاركة في مباراة اليوم، بالإضافة إلى مواطنه ميشيل ديلجادو، وعلي البليهي للراحة.
وسبق أن أشارت تقارير صحفية إلى أن نيمار اشتبك مع مدربه في غرفة خلع الملابس عقب مباراتهم ضد فريق نافباخور الأوزبكي بدوري أبطال آسيا.
ومن المقرر أن يعتمد خيسوس على سالم الدوسري ومالكوم فيليبي في مركز الجناحين وفي قلب الهجوم الصربي ألكساندر ميتروفيتش.

ويلعب نيمار ضمن صفوف فريق الهلال السعودي منذ رحيله عن باريس سان جيرمان خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية في صفقة انتقال حر.

وسبق أن ذكرت صحيفة "جلوبو" البرازيلية أن نادي فلامنجو البرازيلي يستهدف التعاقد مع خيسوس أو تيتي مدرب البرازيل السابق في 2024.
وقاد خيسوس الهلال هذا الموسم في 14 لقاءً فاز في 8 وتعادل 4 وخسر في 2. 

ولعب نيمار لفريق باريس سان جيرمان الفرنسي منذ رحيله عن فريق برشلونة الإسباني خلال فترة الانتقالات الصيفية لعام 2017 بعد دفع الشرط الجزائي وكسر التعاقد كأكبر صفقة في تاريخ كرة القدم بـ222 مليون يورو.

وانضم نيمار لفريق الهلال بعقد ممتد لموسمين وحتى 30 يونيو 2025.

ولعب نيمار 501 مباراة خلال مسيرته الاحترافية وسجل 295 هدفًا وصنع 192 لزملائه في الأندية المختلفة التي مثلها من بداية مسيرته.

خورخي خيسوس الهلال نيمار دا سيلفا نيمار كأس خادم الحرمين الشريفين

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