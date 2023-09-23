السبت 23 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

تقرير: مدرب الهلال مرشح للرحيل عن الفريق.. وهذه وجهته الجديدة

خيسوس
خيسوس

أفادت تقارير صحفية اليوم، أن البرتغالي خورخي خيسوس المدير الفني للهلال السعودي أصبح مهدد بالرحيل عن منصبه.

خيسوس عاد في ولاية ثانية هذا الصيف لتدريب الهلال، بعد رحيل رامون دياز نهاية الموسم الماضي وقبل انطلاق البطولة العربية.

وقالت صحيفة “جلوبو” البرازيلية، أن نادي فلامنجو البرازيلي يستهدف التعاقد مع خيسوس أو تيتي مدرب البرازيل السابق في 2024.

ووقع خيسوس صاحب الـ 69 عامًا عقدًا مع الهلال حتى نهاية الموسم الجاري.

وقاد الهلال هذا الموسم في 14 لقاء فاز في 8 وتعادل 4 وخسر في 2.

ويحتل مع الهلال وصافة الدوري السعودي بعد مرور 7 جولات وبفارق نقطة عن الاتحاد المتصدر.

وكان الهلال تعادل في أول لقاء له بمستهل مشواره في دوري أبطال آسيا على ملعبه ووسط جمهوره.

وساهم خيسوس مع الهلال في تحقيق لقب كأس السوبر السعودي. 

وقاد المدرب البرتغالي، الفريق العاصمي، في 25 مباراة، حقق خلالها الفوز 20 مباراة، مقابل 4 تعادلات، وهزيمة واحدة، قبل أن يغادر منصبه في يناير من عام 2019. 

وبعدها تولى المدرب البرتغالي الإشراف على تدريب أندية فلامنجو البرازيلي، ثم بنفيكا، قبل أن يتولى تدريب فناربخشة التركي، خلال منافسات الموسم الماضي.

خورخي خيسوس خيسوس فلامنجو الهلال البرتغالي خورخي خيسوس

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