مباراة الـ5 ركلات جزاء.. المقاولون العرب يتعادل مع زد 3-3 في دوري نايل

لأول منذ 24 سنة تشهد مباراة في الدوري الممتاز المصر ي 5 ركلات جزاء، هذا ماحدث في مباراة المقاولون وإف سي زد في الأسبوع الرابع لمسابقة دوري نايل والتي انتهت بالتعادل 3-3 ليرتفع رصيده إلى 8 نقاط ورصيد المقاولون إلى نقطتين، واحتسب الحكم السيد منير أربع ركلات جزاء لفريق إف سي زد سجل منها ثلاثة أهداف وأهدر الرابعة واحتسب ركلة جزاء واحدة للمقاولون.

كان الحكم جمال الغندور قد احتسب خمس ركلات جزاء في مباراة الزمالك والقناة عام 1999 منها 4 ركلات للزمالك وركلة واحدة للمقاولون.

الشوط الأول شهد ثلاثة أهداف وثلاث ركلات جزاء وكانت البداية في لدقيقة الخامسة عندما سجل الأوغندي جوزيف أوشايا الهدف الأول لمقاولون من ركل جزاء وأضاف محمد سالم الهدف الثاني في الدقيقة 17.

أضاع محمد سمير لاعب إف سي زد ركلة جزاء في الدقيقة 39 أنقذها محمود أبو السعود ثم سجل محمود صابر هدف إف سي زد من ركلة جزاء في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع.

الشوط الثاني كان أفضل وأسرع وأجري مجدي عبد العاطي المدير الفني لفريق إف سي زد ثلاثة تغييرات في بدايته بنزول الأنجولي ديلسون كاموني ورأفت خليل وأحمد عاطف قطة بدلا من محمود صابر ومصطفى ميسي وعبد الله مجدي .

في الدقيقة 49 أنقذ علي لطفي حارس إف سي زد أفراد لأمادو نياس وفي الدقيقة 54 مرر أحمد عاطف قطة كرة عرضية هيأها شادي حسين برأسه إلى ديلسون كاموني الذي سددها في أجسام المدافعين.

في الدقيقة 62 أجرى مجدي عبد العاطي التغيير الرابع بنزول أحمد سيد عبد النبي ورد شوقي غريب المدير الفني للمقاولون التغيير الأول بنزول عمرو مرعي بدلا من محمد سالم المصاب.

في الدقيقة 72 دفع شوقي غريب بأحمد فوزي وإسلام عبد النعيم بدلا من عمار حمدي وأمادو نياس ..وفي الدقيقة 81 احتسب الحكم ركلة جزاء ثالثة لفريق إف سي زد نتيجة لمس الكرة يد جوزيف أوشايا داخل منطقة الجزاء تصدى لها مصطفة زيكو وسجل هدف التعادل.

في الدقيقة 85 دفع شوقي غريب بزياد فرج والحبيب أحمد حسن بدلا من أمير عابد ومحمد مجلي ودفع مجدي عبد العاطي بالموريتاني معط ماجاسا بدلا من شادي حسين واحتسب الحكم 9 دقائق وقت بدل ضائع شهدت قمة الإثارة حيث احتسب الحكم ركلة جزاء لفريق إف سي زد في الدقيقة السادسة سجل منها رأفت خليل الهدف الثالث وفي الدقيقة الأخيرة سجل أحمد فوزي هدف التعادل للمقاولون.