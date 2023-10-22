التشكيل الرسمي لمباراة المقاولون وإف سي زد في الأسبوع الخامس لدوري نايل

أعلن شوقي غريب المدير الفني للمقاولون العرب تشكيل فريقه لمباراة إف سي زد التي ستنطلق في الرابعة عصر اليوم في الأسبوع الخامس لمسابقة دوري نايل وجاء التشكيل على النحو التالي..

حراسة المرمى..محمود أبوالسعود

خط الدفاع.. أحمد علاء - عماد الدين أبوبكر - نورالدين فاروقا

خط الوسط.. أمير عابد - أحمد الشيمي - محمد مجلي – وجوزيف أوشايا

خط الهجوم..عمار حمدي - أمادو نياس – محمد سالم

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من

كما أعلن مجدي عبد العاطي المدير الفني لفريق إف سي زد تشكيل فريقه للمباراة ويتكون من..

حراسة المرمى..علي لطفي

خط الدفاع.. علي جمال – محمد سمير – مصطفى العش – ومحمد أشرف

خط الوسط.. محمود صابر – عبد الله مجدي – بيتر زيلو موتوموسي – مصطفى ميسي

خط الهجوم..مصطفى زيكو – شادي حسين.

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من عمرو حسام وفهد أبوالفتوح وأحمد سيد عبد النبي وحجاج عويس وأحمد عاطف قطة ومعط ماجاسا وديلسون كاموني ومحمد سوانيه ورأفت خليل.

ويحتل فريق المقاولون المركز السابع عشر برصيد نقطة واحدة من التعادل مع الزمالك 1-1 والهزيمة أمام بلدية المحلة بهدفين نظيفين وأمام سموحة 1-2 ويسعى لتحقيق فوزه الأول والوصول للنقطة الرابعة.

يحتل إف سي زد بقيادة مجدي عبد العاطي المركز الرابع برصيد سبع نقاط، من الفوز على الإسماعيلي والجونة بنتيجة واحدة 1- صفر والتعادل مع بلدية المحلة 3-3 ويسعى للفوز والوصول للنقطة العاشرة.

يدير المباراة السيد منير ويساعده عمر فتحي وطارق مصطفى ومعهم محمد العتباني حكمًا رابعًا ومحمود الدسوقي حكم فيديو وهشام القاضي مساعد حكم فيديو.