المقاولون العرب يسعى لتصحيح أوضاعه في دوري نايل على حساب إف سي زد

يستضيف المقاولون فريق إف سي زد في الرابعة عصر اليوم الأحد، بملعب عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر، في الأسبوع الرابع لمسابقة دوري نايل.

الفريقان رغم فارق الخيرة والتاريخ كانت بدايتهما دوري نايل شديدة التناقض، حيث فشل المقاولون في تحقيق الفوز وتعادل مرة واحدة وخسر مرتين، بينما نجح إف سي زد الوافد الجديد في الفوز مرتين وتعادل مرة واحدة .

المقاولون يسعى لاستعادة توازنه

المقاولون بقيادة شوقي غريب يحتل المركز السابع عشر برصيد نقطة واحدة من التعادل مع الزمالك 1-1 والهزيمة أمام بلدية المحلة بهدفين نظيفين، وأمام سموحة 1-2، ويملك أضعف هجوم في الدوري برصيد هدفين متساويا مع طلائع الجيش وفاركو والبنك الأهلي ويسعى لتحقيق فوزه الأول والوصول للنقطة الرابعة .

شوقي غريب سيقوم بإجراء بعض التغييرات في التشكيل الأساسي لاعادة الاتزان للفريق الذي لم يكتف بالنتائج السلبية لكنه قدم أداء متواضعا يختلف تماما عن الموسم الماضي.

وحرص شوقي غريب على استغلال فترة توقف الدوري في علاج الأخطاء ورفع اللياقة البدنية للاعبين وعقد معهم أكثر من جلسة طالبهم خلالها بتحقيق الفوز وتصحيح أوضاع الفريق .

إف سي زد وطموح التواجد مع الكبار

على الجانب الآخر، يحتل إف سي زد بقيادة مجدي عبد العاطي المركز الرابع برصيد سبع نقاط، من الفوز على الإسماعيلي والجونة بنتيجة واحدة 1- صفر، والتعادل مع بلدية المحلة 3-3، ويسعى للفوز والوصول للنقطة العاشرة.

إف سي زد ظهر بمستوى جيد، لكن مباراة اليوم تعتبر أول اختبار حقيقي له لأنه سيواجه فريقا جريحا يسعى لاستعادة توازنه، لذلك حرص مجدي عبد العاطي على تحفيز لاعبيه، وأكد لهم أن الفوز اليوم سيضع الفريق مع الكبار في مقدمة جدول دوري نايل.

يدير المباراة السيد منير ويساعده عمر فتحي وطارق مصطفى، ومعهم محمد العتباني حكمًا رابعًا، ومحمود الدسوقي حكم فيديو وهشام القاضي مساعد حكم فيديو.