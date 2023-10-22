الأحد 22 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

ترتيب الزمالك فى الدورى المصرى بعد الفوز على سموحة

الزمالك
الزمالك

نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، في تحقيق الفوز على سموحة بخمسة أهداف مقابل هدف في المباراة التي أقيمت مساء السبت، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دوري نايل.

وتمكن الزمالك من الارتقاء إلى المركز الثالث بعد هذا الفوز برصيد 8 نقاط من تحقيق الفوز في مباراتين والتعادل في مثلهما.

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جدول ترتيب الدوري المصري بعد فوز الزمالك

1- فيوتشر 9 نقاط من 3 مباريات.

2- المصري 9 نقاط من 4 مباريات.

3- الزمالك 8 نقاط من 4 مباريات.

4- زد 7 نقاط من 3 مباريات.

5- بيراميدز 7 نقاط من 3 مباريات.

6- سموحة 7 نقاط من 4 مباريات.

7- الأهلي 6 نقاط من مباراتين.

8- بلدية المحلة 5 نقاط من 4 مباريات.

9- الاتحاد السكندري 5 نقاط من 4 مباريات.

10- سيراميكا كليوباترا 4 نقاط من 3 مباريات.

11- إنبي 4 نقاط من 4 مباريات.

12- طلائع الجيش 4 نقاط من 4 مباريات.

13- الإسماعيلي 3 نقاط من 3 مباريات.

14- الداخلية 3 نقاط من 4 مباريات.

15- الجونة نقطتان من 3 مباريات.

16- المقاولون العرب نقطة واحدة من 3 مباريات.

17- فاركو نقطة واحدة من 3 مباريات.

18- البنك الأهلي بدون نقاط من 4 مباريات.

الزمالك يسحق سموحة بخماسية

سحق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، ضيفه سموحة بخمسة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم ضمن الجولة الرابعة من دوري نايل.

سجل خماسية الزمالك كلا من، مصطفى شلبي في الدقيقة الثالثة، وأحمد سيد زيزو في الدقيقة 13، ويوسف أوباما في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل من الضائع من عمر الشوط الأول.

وفي الشوط الثاني أضاف سيف الجزيري وشيكابالا الهدفين الرابع والخامس في الدقيقة 81 و91.

وجاء هدف سموحة الوحيد عن طريق فادي فريد في الدقيقة 67.

ارتفع رصيد الزمالك عند 8 نقاط في المركز الثالث، وتوقف رصيد سموحة عند 7 نقاط في المركز السادس.

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