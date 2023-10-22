الأحد 22 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

3 ركلات جزاء في الشوط الأول.. المقاولون يتقدم على إف سي زد بهدفين لهدف

فريق إف سي زد يرتدي
فريق إف سي زد يرتدي فانلات عليه علم فلسطين

انتهى الشوط الأول من مباراة المقاولون وإف سي زد المقامة بملعب عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر في الأسبوع الرابع لمسابقة دوري نايل بتقدم المقاولون بهدفين سجلهما جوزيف أوشايا من ركلة جزاء ومحمد سالم في الدقيقتين 5 و17 مقابل هدف سجله محمود صابر من ركلة جزاء في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع .

بداية  المباراة لن تعرف مايسمى بفترة جس النبض ففي الدقيقة الرابعة تباطىء علي لطفى في إبعاد الكرة من أمام مرماه فخطفها أمادو نياس وعندما أراد علي لطفي تصحيح خطأه قام بعرقلة نياس واحتسب الحكم السيد منير ركلة جزاء تصدى لها جوزيف أوشايا وسدد الكرة أرضية على يمين علي لطف الذي اتجه يسارا مسجلا هدف التقدم للمقاولون .

في الدقيقة 17 ارتكب علي لطفي خطأ أخرعندما تأخر في الخروج من مرماه للتعامل مع كرة أمادو نياس العرضية فخطفها محمد سالم برأسه داخل المرمى مسجلالا الهدف الثاني للمقاولون .

حتى الدقيقة 40 لم يشهد الشوط الأول سوى الهدفين وانذار لمصطفى ميسي لاعب إف سي زد ثم انذار أخر لشادي حسين مخاجم إف سي زد لتعمده السقوط  داخل منطقة الجزاء لكن الحكم بعد الرجوع لتقنية الفيديو احتسب ركلة جزاء وألغى الانذار وتصدى محمد سمير لركلة الجزاء وسد الكرة في الزاوية اليسرى ونجح محمود أبو السعود في ابعادها إلى ركنية .

احتسب الحكم السيد منير 6 دقائق وقت بدل ضائع في الدقيقة الثالثة منها احتسب ركلة جزاء لفريق إف سي زد نتيجة لمس الكرة ليد نور الدين فاروقا داخل منطقة الجزاء تصدى لها محمود صابر وسجل الهدف الأول لفريق إف سي زد .

دوري نايل المقاولون إف سى زد محمد سالم محمود صابر

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