الأحد 22 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

"الصحة الفلسطينية": 266 شهيدًا ضحايا 24 مجزرة جديدة لقوات الاحتلال

الدكتور أشرف القدرة
الدكتور أشرف القدرة

كشف الدكتور أشرف القدرة، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الفلسطينية، عن تفاصيل وكواليس الأحداث في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وخاصة قطاع غزة.

وقال، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "مساء دي إم سي"، مع الإعلامي أسامة كمال، والمُذاع عبر فضائية "دي إم سي"، مساء اليوم الأحد، إن هناك 24 مجزرة جديدة ارتكبتها قوات الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني، خلال الـ24 ساعة الماضية، وراح ضحيتها 266 شهيدًا من عائلات غالبيتهم من الأطفال.

وأضاف الدكتور أشرف القدرة، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الفلسطينية، أن حصيلة الضحايا من الأطفال 117 طفلًا من مناطق شمال قطاع غزة، موضحًا أن غزة تشهد وضعًا إنسانيًا كارثيًا في قطاع غزة، وأن المستشفيات مليئة بالجرحى وتسارع وفيات الأطفال.

وخلال المداخلة انقطع الاتصال عدة مرات نظرًا للأوضاع الصعبة في قطاع غزة.

الأراضي الفلسطينية دي ام سي مساء دى ام سى

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