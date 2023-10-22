سفير فلسطين بالقاهرة: بيان الرئيس السيسى بقمة القاهرة للسلام لخص الموقف العربى

صرح السفير الفلسطيني بالقاهرة دياب اللوح، أن بيان الرئيس السيسي بقمة القاهرة للسلام يلخص الموقف العربي الرافض لما يحدث بغزة.

وأضاف اللوح، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "90 دقيقة" المذاع على فضائية المحور، أن قبل وقوع الحرب والعدوان الشرس على غزة، حذرنا من هذا الانزلاق فيما نحن عليه الآن، وذلك بسبب ممارسات الاحتلال الإسرائيلي.

نوه السفير الفلسطيني بالقاهرة أن مصر تشكل دولة محورية على مستوى عربي ودولي، مشيرًا إلى أن هناك تراخيًا من جانب المجتمع الدولي.