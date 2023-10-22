ننشر خطوات الاستعلام عن تأشيرة الإمارات برقم الجواز وأسباب رفضها

يبحث الكثير من راغبي السفر إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، عن خطوات الاستعلام عن تأشيرة السفر للإمارات برقم الجواز.

طريقة الاستعلام عن تأشيرة الإمارات برقم الجواز

ويستعرض “الدستور” خطوات الاستعلام عن تأشيرة الإمارات برقم الجواز، وفقا لما نشره موقع الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية الرسمي.

وللاستعلام عن تأشيرة الإمارات على موقع الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية، يمكنك اتباع الخطوات التالية:

1. قم بزيارة موقع الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية الرسمي من هنــــــا.

2. ابحث عن قسم الاستعلام عن تأشيرة الإمارات أو قسم الخدمات الإلكترونية.

3. اختر الخيار المناسب للاستعلام عن تأشيرة الإمارات.

4. قد يُطلب منك إدخال معلومات شخصية مثل رقم جواز السفر وتاريخ الميلاد.

5. إدخال المعلومات المطلوبة بدقة وتأكد من صحتها.

6. انتظر حتى يتم تحميل الصفحة لعرض نتائج الاستعلام.

7. قم بفحص النتائج للحصول على المعلومات المطلوبة حول حالة تأشيرتك في الإمارات.

وبعد اتباع الخطوات المذكورة والاستعلام عن تأشيرة الإمارات على موقع الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية، ستظهر لك جميع بيانات الفيزا الخاصة بك.

لماذا تم رفض تأشيرتي؟

يمكن أن يكون رفض استخراج تأشيرة الإمارات لأحد الأسباب التالية: