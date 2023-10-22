ننشر خطوات الاستعلام عن تأشيرة الإمارات برقم الجواز وأسباب رفضها
يبحث الكثير من راغبي السفر إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، عن خطوات الاستعلام عن تأشيرة السفر للإمارات برقم الجواز.
طريقة الاستعلام عن تأشيرة الإمارات برقم الجواز
ويستعرض “الدستور” خطوات الاستعلام عن تأشيرة الإمارات برقم الجواز، وفقا لما نشره موقع الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية الرسمي.
وللاستعلام عن تأشيرة الإمارات على موقع الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية، يمكنك اتباع الخطوات التالية:
1. قم بزيارة موقع الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية الرسمي من هنــــــا.
2. ابحث عن قسم الاستعلام عن تأشيرة الإمارات أو قسم الخدمات الإلكترونية.
3. اختر الخيار المناسب للاستعلام عن تأشيرة الإمارات.
4. قد يُطلب منك إدخال معلومات شخصية مثل رقم جواز السفر وتاريخ الميلاد.
5. إدخال المعلومات المطلوبة بدقة وتأكد من صحتها.
6. انتظر حتى يتم تحميل الصفحة لعرض نتائج الاستعلام.
7. قم بفحص النتائج للحصول على المعلومات المطلوبة حول حالة تأشيرتك في الإمارات.
وبعد اتباع الخطوات المذكورة والاستعلام عن تأشيرة الإمارات على موقع الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية، ستظهر لك جميع بيانات الفيزا الخاصة بك.
لماذا تم رفض تأشيرتي؟
يمكن أن يكون رفض استخراج تأشيرة الإمارات لأحد الأسباب التالية:
- تقديم وثيقة سفر مزورة أو غير صحيحة.
- عدم إثبات الغرض من الإقامة المخططة وعدم استيفاء شروطها.
- عدم استيفاء المستندات اللازمة وفقًا لورقة المعلومات كاملة أو كانت غير كافية.
- في ظل ظروف معينة، لم يكن محتوى المستندات كافيًا لتبديد الشكوك.
- لم يكن الغرض من إقامتك واضحًا من المستندات المقدمة.
- لم يتم اثبات وجود علاقة أسرية او لم يكن أمرًا ذا مصداقية.
- لم يتم إثبات أو تأكيد الدعوة.
- صلاحية التأشيرة المطلوبة لا تتوافق مع أي استحقاق لاي عطلة.
- لم يتم استخدام التأشيرة السابقة بناءً على دعوة من نفس المضيف لألمانيا.
- إلغاء حجز الفندق او الرحلة الذي قدمته في اوراق التاشيرة.
- لم تقدم دليلًا كافيا على أن لديك وسائل مادية كافية طوال مدة الإقامة المقصودة بالخارج أو للعودة إلى بلدك الأصلي أو للعبور إلى بلد ثالث حيث يتم ضمان قبولك.
- لم تقدم دليلًا على قدرتك على الحصول على وسائل اعاشه كافية بعد مدة اقامتك تتيح العودة إلى بلدك الأصلي أو للانتقال إلى بلد ثالث حيث يتم ضمان قبولك.
- لقد بقيت بالفعل لمدة 90 يومًا على أراضي دول الاتحاد الاوروبي على أساس تأشيرة موحدة أو تأشيرة ذات صلاحية إقليمية محدودة خلال الفترة الحالية البالغة 180 يومًا.
- هناك تنبيه في نظام معلومات شنجن حيث تم حزر دخولك لمنطقه الشنجن من احدى الدول الأعضاء.