السفير السعودى يفتتح المقر الجديد لمركز خدمات التأشيرات "تأشير"

افتتح سفير المملكة العربية السعودية لدى مصر أسامة بن أحمد نقلي، في القاهرة، المقر الرئيسي لمركز خدمات التأشيرات "تأشير" التابع للشركة السعودية لحلول التأشيرات والسفر، المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة، بحضور الرئيس التنفيذي للشركة فهد بن سليمان العمود، والوزير المفوض مدير إدارة الخصائص الحيوية بوزارة الخارجية فهد بن سالم أبو اثنين، ورئيس القسم القنصلي بالسفارة سلطان بن فراج السبيعي.

وقام السفير "نقلي" بجولة داخل المركز، اطلع خلالها على سير العمل واستمع إلى شرح مفصل عن الخدمات كافة التي يقدمها المركز لطالبي تأشيرات الدخول للمملكة، بدءًا من استلام جواز السفر مرورًا بمعالجة الطلب وأخذ الخصائص الحيوية وانتهاءً بصدور التأشيرة.

وأعرب "نقلي" - في تصريحٍ عقب الجولة - عن ارتياحه لما شاهده من المستوى المتطور في تقديم الخدمات برؤية جديدة وأساليب حديثة، وبهدف أن تكون بكفاءة وانضباط وسرعة إنجاز، من مركز "تأشير" التابع للشركة السعودية لحلول التأشيرات والسفر التي جاءت محل شركة تسهيل السابقة لتقديم خدمات التأشيرات في مصر.

وأوضح أن عمل المركز الجديد يتواكب مع تطبيق المملكة لخدمة التأشيرات الإلكترونية في مصر التي تهدف إلى أتمتة ورفع جودة الخدمات القنصلية المقدمة من وزارة الخارجية المُعلن عنها شهر مايو الماضي.

وأكد أن ذلك يعكس ما تشهده المملكة من تطور في مجال تقديم الخدمات الحكومية والمجالات الأخرى، وفق برامج ومستهدفات رؤية المملكة 2030 التي تحظى بدعم ورعاية خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وتوجيه وإشراف ومتابعة وثيقة من قِبَل الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.

ويقع المقر الرئيسي لمركز خدمة التأشيرات "تأشير" في قلب القاهرة بمنطقة القطامية على الطريق الدائري، بما يحقق سهولة الوصول إليه من أرجائها كافة، ويعد المركز أكبر مركز في الشرق الأوسط، كما يبلغ عدد الأفرع الرئيسة له في مصر 11 فرعًا تغطي القاهرة الكبرى والإسكندرية والسويس.

وتصل الطاقة الاستيعابية للمركز الجديد إلى استقبال 2400 جواز سفر في اليوم، يعمل على إنجازها نحو 80 موظفًا، بمن فيهم موظفو البريد السريع الذي يقومون بإرسال الجوازات بعد إنهاء إجراءاتها إلى عناوين أصحابها في مختلف أنحاء مصر.

وفي ختام اللقاء، أشاد سفير خادم الحرمين الشريفين، بجهود منسوبي المركز، والتقط معهم الصور التذكارية بهذه المناسبة.