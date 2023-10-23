مواعيد الصلاة اليوم الإثنين 23 أكتوبر 2023 فى محافظات مصر

يحرص المسلمين مع بدء الساعات الصباحية معرفة مواعيد الصلاة اليوم الإثنين 23 أكتوبر 2023 في محافظات مصر عبر جوجل، حرصا منهم على الانتظام في أداء الصلوات الخمسة في وقتها الصحيح، فهي ثاني أركان الإسلام، وتهذب الإنسان، وتبعده عن المنكر والفحشاء.

مواعيد الصلاة اليوم الإثنين 23 أكتوبر 2023 في محافظات مصر

وتستعرض "الدستور" بهذا مواقيت الصلاة الخمسة اليوم الإثنين 23-10-2023 فى بعض من محافظات مصر، وستكون شاملة صلاة الفجر وشروق الشمس وصلاة الظهيرة والعصر وصلاة المغرب والعشاء.

مواقيت الصلاة اليوم الإثنين

مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 23 أكتوبر فى القاهرة

وقت صلاة الفجر 5:34 ص

موعد صلاة الظهر اليوم الإثنين 23 أكتوبر 12:39

موعد صلاة العصر 52: 3

موعد صلاة المغرب 6:19 م

موعد صلاة العشاء اليوم الإثنين 23 أكتوبر 7:36 م.

مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 23 أكتوبر في الإسكندرية

وقت صلاة الفجر اليوم الإثنين 23 أكتوبر 5:39 ص

موعد صلاة الظهر 12:44

موعد صلاة العصر 3:56

موعد صلاة المغرب اليوم الاثنين 23 أكتوبر 6:22 م

موعد صلاة العشاء 7:40 م.

مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 23 أكتوبر فى الإسماعيلية

وقت صلاة الفجر 5:30 ص

موعد صلاة الظهر 12:35

موعد صلاة العصر اليوم الاثنين 23 أكتوبر 3:48

موعد صلاة المغرب اليوم الاثنين 23 أكتوبر 6:14 م

موعد صلاة العشاء 7:32 م.

مواعيد الصلاة اليوم الإثنين 23 أكتوبر بشرم الشيخ

وقت صلاة الفجر 5:21 ص

وقت صلاة الظهر اليوم الاثنين 23 أكتوبر 12:27

موعد صلاة العصر 3:42

وقت صلاة المغرب اليوم الاثنين 23 أكتوبر 6:09 م

وقت صلاة العشاء 7:24 م.

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مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 23 أكتوبر فى أسوان

وقت صلاة الفجر اليوم الاثنين 23 أكتوبر 5:27 ص

موعد صلاة الظهر 12:33

موعد صلاة العصر 50: 3

موعد صلاة المغرب اليوم الاثنين 23 أكتوبر 6:18 م

موعد صلاة العشاء 7:31 م.