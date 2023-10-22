الأحد 22 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا تنظم عددًا من الفعاليات

القوات المسلحة
القوات المسلحة

نظمت الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية زيارة لعدد من دارسي دورة الدفاع الوطني إلى قيادة القوات البحرية تضمنت عرضا لنشأة وتطور القوات البحرية ودورها في حماية المياه الإقليمية والإقتصادية للدولة المصرية، وذلك في إطار حرص القوات المسلحة على بناء وتطوير الشخصية العسكرية وصقل المهارات والخبرات العلمية للدارسين من العسكريين والمدنيين تجاه مختلف القضايا والموضوعات ذات الصلة بالأمن القومي المصري.

كما تم تفقد عددا من الوحدات البحرية المنضمة حديثًا، والتي تمثل إضافة قوية للإمكانيات المتطورة التي شهدتها القوات البحرية خلال الفترة الماضية.

آليات مكافحة الإرهاب وعمليات حفظ السلام

وفى ذات السياق نظمت كلية القادة والأركان محاضرة لدارسي الدورات العامة والتخصصية، قدم خلالها المدير العام لمركز تجمع دول الساحل والصحراء لمكافحة الإرهاب محاضرة تناولت آليات مكافحة الإرهاب وعمليات حفظ السلام في القارة الإفريقية.

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نائب مدير الأكاديمية العسكرية: مشهد الأمس من أيام الفخر داخل قواتنا المسلحة

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نائب مدير الأكاديمية العسكرية: طوّرنا مناهج الكلية البحرية لتواكب تطور التسليح

يأتي ذلك في إطار خطة الأنشطة العلمية والثقافية والزيارات الميدانية للدارسين وتنمية قدرتهم على الفهم والتحليل، وفقًا لمعطيات العصر الحديث، بما يسهم في تأهيلهم للوظائف القيادية بمستوياتها المختلفة سواء داخل القوات المسلحة أو باقي أجهزة الدولة ومؤسساتها الوطنية.

الشخصية العسكرية دورة الدفاع الوطني قيادة القوات البحرية كلية القادة آليات مكافحة الإرهاب

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