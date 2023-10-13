نائب مدير الأكاديمية العسكرية: طوّرنا مناهج الكلية البحرية لتواكب تطور التسليح

هنأ اللواء بحري أركان حرب أشرف المشرفي، نائب مدير الأكاديمية العسكرية للكلية البحرية، الطلاب الخريجين بمناسبة تخرجهم.

وقال نائب مدير الأكاديمية العسكرية للكلية البحرية خلال لقاء مع برنامج "صباح الخير يا مصر" المُذاع على القناة الأولى المصرية: "أرسل خالص تهنئتي لهم ولأسرهم الكريمة التي بذلت الغالي والنفيس وتعاونت معاونة صادقة مع إدارة الكلية لمدة 4 سنوات انتظارًا لهذا اليوم المشهود".

وأضاف المشرفي في رسالته للخريجين: "لقد نلتم شرف الانضمام للقوات المسلحة فكونوا أهلًا لهذا الشرف حافظوا على سلاحكم ومعداتكم وتقربوا من جنودكم وكونوا قدوة لهم وعلموهم فهم خير جنود الأرض ولا تنسوا القسم الذي قسمتوه، وليكن شعاركم الدائم هو الشرف والعلم والفداء".

اللواء أشرف المشرفي: نظام التعليم بالكلية تحول إلى النظام الرقمي

كما أكد أن الدراسة في الكلية البحرية تكون من خلال المواد النظرية والمواد العملية، مشيرًا إلى أنه تم تطوير كل مناهج الكلية البحرية لتواكب التطور في منظومات التسليح الحديثة وتتماشى مع الوحدات البحرية التي انضمت حديثا للقوات البحرية، كما تم تحويل نظام التعليم داخل الكلية إلى نظام التعليم الرقمي، وهو ما يسهل على الطالب الحصول على المعلومة، بجانب الأفلام التعليمية التي تساعد الطلبة على التعلم، كما أن كل الامتحانات أصبحت إلكترونية، ومن خلال بنوك الأسئلة يتعرف الطالب على مستواه الحقيقي.

واستكمل: "أما في الناحية العملية، ننفذ تدريبين اثنين للطلاب، تدريب داخلي وآخر خارجي، الداخلي في مصر بالبحر المتوسط والبحر الأحمر، وخلال هذا التدريب يتم إتاحة التعرف على الجزر والمضايق والخلجان والأهداف الحيوية والاقتصادية للطالب، وبالنسبة لمعسكر التدريب الخارجي فهو يكون خارج حدود الدولة ويتم خلال تنفيذ هذا المعسكر تنفيذ التدريبات المشتركة والعابرة مع الدول الصديقة والشقيقة".