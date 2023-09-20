الأربعاء 20 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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مدير الكلية البحرية السابق: الرئيس السيسى طور قدرات القوات المسلحة منذ 2014

اللواء بحري أركان
اللواء بحري أركان حرب محفوظ محمد طه مرزوق

قال اللواء بحري أركان حرب محفوظ محمد طه مرزوق مدير الكلية البحرية السابق، إنّ الخطوات التى اتخذها الرئيس السيسي منذ 2014 في إعادة بناء القوات المسلحة وتطوير قدراتها، بدأت تتبعها قوات الدول الأخرى حاليا، ومنها تركيا التى تستكمل بناء وحداتها وألمانيا وإسرائيل واليونان.

القوات المسلحة تراعي التطور على مستوى القوى الإقليمية

وأضاف مرزوق، خلال حواره مع الإعلامي محمد سعيد محفوظ، عبر قناة إكسترا نيوز، أن الهيئة الهندسية للقوات المسلحة تعمل حاليًا على مختلف القطاعات الهندسية والإنشائية، ومع ذلك تراعي حجم التطور على مستوى القوى الإقليمية، لافتًا إلى أن التسليح والتطوير العسكري مهم لحماية المقدرات الوطنية.

وأشار مدير الكلية البحرية السابق إلى أن الصعيد الدبلوماسي والسياسي له قدرات تعتمد على القدرة العسكرية، ولا يمكن أن تعطينا الدبلوماسية مهما كانت ما لا نستطيع الحصول عليه بالسلاح، لافتاً إلى أن صفقة ميسترال جاءت في وقت مناسب وأنعم الله بها على مصر.

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محفوظ محمد طه مرزوق الرئيس السيسي القوات المسلحة محمد سعيد محفوظ اكسترا نيوز

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