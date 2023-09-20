الأربعاء 20 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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خبير عسكرى: تحريك عدد كبير من القوات الخاصة فى وقت وجيز لدعم الأشقاء فى ليبيا

اللواء بحري أركان
اللواء بحري أركان حرب محفوظ محمد طه مرزوق

قال اللواء بحري أركان حرب محفوظ محمد طه مرزوق، مدير الكلية البحرية السابق، إنّه تم تحريك عدد كبير من القوات الخاصة في وقت وجيز لدعم الأشقاء في ليبيا، لافتا إلى أن اجتماع الرئيس السيسي مع القوات المسلحة عقبه سفر رئيس أركان حرب القوات المسلحة، وامتد جسر بري في اليوم التالي للحدود الليبية تطبيقا لمقولة «مسافة السكة».

القوات المسلحة دائما مستعدة في أي وقت

وأوضح «مرزوق»، خلال حواره مع الإعلامي محمد سعيد محفوظ، عبر قناة «اكسترا نيوز»، أن التحرك السريع للقوات في معدل زمني صغير يؤكد مستوى الجاهزية لدى القوات المسلحة، بالإضافة إلى أن عنصر اليقظة حاضر لدى جميع أفرع القوات المسلحة وأجهزة المعلومات للدولة المصرية، وهناك معلومات وتقارير وصلت بشكل فوري للقائد الأعلى للقوات المسلحة وبناء عليه أصدر القائد قراراته.

وأشار مدير الكلية البحرية السابق إلى أن القوات المسلحة تعمل بناء على توجيهات القائد الأعلى للقوات المسلحة، خاصة أنها تشمل موقفا سياسيا عسكريا وقوات متعددة المهام، وتتلقى الأمانة العامة للقوات الأمر بوضع التصور والخطة لتنفيذ المهمة ومن ثم تخصيص القوات.

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محفوظ محمد طه مرزوق ليبيا الرئيس السيسي اكسترا نيوز محمد سعيد محفوظ

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