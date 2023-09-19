كوريا الجنوبية تقدم مليونى دولار مساعدات إنسانية إلى ليبيا

قدمت كوريا الجنوبية مليوني دولار مساعدات إنسانية إلى ليبيا التي اجتاحها إعصار «دانيال» المدمر الأسبوع الماضي.

وأفادت وزارة الخارجية الكورية، في بيان لها، بأنه سيجرى إرسال المساعدات عبر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، والاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر إلى ليبيا، بحسب وكالة الأنباء الليبية «وال».

وعبرت سول عن أملها في أن تساعد هذه المساعدات في تحقيق الاستقرار للشعب الليبي، الذي تضرر من الإعصار والفيضانات، وفي جهود إعادة إعمار المناطق المنكوبة.