الجمعة 13 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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نائب مدير الأكاديمية العسكرية: مشهد الأمس من أيام الفخر داخل قواتنا المسلحة

اللواء مدحت كامل
اللواء مدحت كامل زكي نائب مدير الأكاديمية العسكرية الجوية

قال اللواء طيار مدحت كامل زكي، نائب مدير الأكاديمية العسكرية للكلية الجوية، إن يوم أمس من أيام الفخر داخل قواتنا المسلحة وقواتنا الجوية، مشيرًا إلى أن حفل تخريج الدفعة 90 طيران وعلوم عسكرية جوية يوم الحصاد، متابعًا: "حيث تجني الأسرة حصادها التي تعبت فيها لمدة 21 سنة، وجنى الطالب حصاد تعبه خلال 3 سنوات دراسية شهد فيها تحديات كثيرة".

وأضاف زكي في لقاء لبرنامج "صباح الخير يا مصر" المُذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، على هامش احتفالية تخريج دفعات جديدة من الأكاديمية والكليات العسكرية: "نثق تمامًا من مستوى طلابنا وما وصلوا إليه في التدريب، والتطور الذي شهدته القوات الجوية خلال الفترة الماضية صاحبه تطويرًا واضحًا في العملية التعليمية بالكلية الجوية حتى يستوعب الخريج بكل يسر وسهولة كل ما هو جديد في علوم الطيران".

نائب مدير الأكاديمية العسكرية للكلية الجوية: نطور مناهجنا التعليمية ونراجعها سنويًا

كما أكد أن التطور السريع في علوم الطيران وأسلحة الجو المختلفة صاحبه تطورًا كبيرًا ومتلاحقًا داخل الكلية الجوية.

وتابع: "نطور المناهج التعليمية ونراجعها سنويًا ونطلع دائمًا على كل ما هو جديد في علم الطيران، سواء في الأكاديميات الخارجية أو الدول الصديقة والشقيقة".

الأكاديمية العسكرية القوات المسلحة حفل تخريج الدفعة 90 طيران صباح الخير يا مصر الكلية الجوية

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